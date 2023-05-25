Tüplü televizyon dönemi sona eriyor: Belki de biz son nesiliz

İHA

Her evde LED ve LCD televizyonlar kullanılıyor. Yeni nesil televizyonların kullanılması vatandaşlar açısından kolaylık olsa da eski tip tüplü televizyon kültürünü yok olma noktasına getirdi. Televizyon tamircileri de bu durumu hoş karşılamayarak eski tip tüplü televizyonların yerini artık LED ve LCD televizyonların aldığını söyledi. Eskişehir'de 30 yıldır televizyon tamir işi yapan Nihat Ormancı, kentte tüplü televizyon kullanan vatandaşların neredeyse kalmadığını belirterek, kendi mesleklerinin de durumdan etkilendiğine dikkat çekti.

“BELKİ DE BİZ SON NESİLİZ”

Televizyon tamirciliği mesleğinin geleceğini parlak görmediğini vurgulayan Ormancı, meslekte hali hazırda çalışanların teknolojiyi yakından takip edip sürekli kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti. Geçmişe oranla tamircilere rağbetin olmadığını dile getiren Nihat Ormancı, “Bu sadece bizim meslekte değil bütün mesleklerde de öyle. Tüplü televizyonları yıllarca tamir ettik, evlerimizde kullandık ama günümüzde teknoloji diye bir gerçek var. Biz belki de tüplü televizyon kullanan, tamir eden son nesiliz. Sadece elektroniği bilmek yetmiyor, kendini iyi de yetiştirmen gerekiyor bu işte. Özellikle son çıkan yeni nesil televizyonlar için. Bizim işlerde sadece dükkân açmak yeterli olmuyor, tamir işinde de başarılı olmak gerekiyor. Çalışanların sürekli kendisini geliştirmesi lazım. Çok çalışmak gerekiyor. Teknoloji hep ilerliyor” dedi.