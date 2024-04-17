TÜREB ve DEHUKAM işbirliği imzası attı

Kaynak: AA
TÜREB ve DEHUKAM işbirliği imzası attı
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) arasında "Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Mevzuat Çalışmaları alanında İş Birliği Protokolü" imzaları atıldı.

TÜREB tarafından yapılan açıklamada, TÜREB Başkanı İbrahim Erden, DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önel ve DEHUKAM Müdürü Mustafa Başkara'nın beraber imzaladığı protokolle kurumlar arasında deniz üstü rüzgar enerjisi çalışmaları açısından mevzuat ve hukuki alanlarda bilgi alışverişi olacak ortak proje çalışmaları sağlanacak.

Erden, Türkiye’nin uzun ve orta vadeli stratejik enerji planlaması kapsamında deniz üstü rüzgar enerjisi hedeflerini de içeren Türkiye Ulusal Enerji Planı'nın 2023 Ocak'ta açıklanmasıyla paralel şekilde TÜREB olarak bu alandaki yoğun çalışmalara başladıklarını söyledi.

Erden, ayrıca 2035’te 5 gigavatlık bir deniz üstü rüzgar santralı hedefleri olduğunu bu hedef doğrultusunda paydaşlarıyla beraber Türkiye'de deniz üstü rüzgar alanında da sağlıklı bir mevzuat altyapısını oluşturmak, güçlü bir ekosistem geliştirmek ve bilgi birikimi sağlamak amacıyla iş birlikleri gerektiğini belirtti.

Erden, bu ve benzeri işbirlikleriyle bu alanda ulusal ve uluslararası iş birliği imkanlarının genişleyeceğine, bilgi birikiminin artacağına ve böylelikle yatırımların ve sanayinin gelişeceğine inandıklarını vurguladı.

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