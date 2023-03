Çaykur Rizespor şampiyonluk yarışında ben de varım dedi

TFF Futbol 1.Ligi’nin şampiyonluk adaylarından, İstanbul ekibi Eyüpspor’u deplasmanda devirdikten sonra, 27’nci haftayı tamamlama maçında, kendi evinde Manisa FK’yı konuk eden Ç.Rizespor:‘’Şampiyonluk yarışında ben de varım.’’dedi.

Çoğu zaman olduğu gibi Türkiye’nin en fazla yağmur alan şehri olan Rize’de, yine yoğun yağmur altında başladı karşılaşma.

Lig ikincisi Eyüpspor ile arasındaki puan farkı maç öncesi 4 olan yeşil mavililer, bu 90 dakika sonunda lig 2’ncisi ile arasındaki farkı tek puana indirince, Süper Lige çıkmaya ortak oldu.

Lider Samsunspor ile arasındaki bulunan puan farkını da 8’e indiren Bülent Korkmaz’ın takımı, yağmurlu zemin avantajını da kullanarak, rakibine oranla biraz daha hızlı başladı ama ilk 45 dakikanın ilerleyen sürelerinde zaten yavaş olan temposu rakibi gibi düştü ve tipik 1.Lig futboluna döndüler.

‘’Al gülüm, ver gülüm!’’

Hafta ortası ya da günün ortasında bir saatte olduğu veya yoğun yağmurdan mı? Bilmiyorum. Belki de iftar vaktine yetişememe probleminden de mi olabilir mi? O da ayrı bir soru. Kapasitesi küçük olan Çaykur Didi Stadyumu’nun tribünlerinin büyük çoğunluğu boştu. Yalnız bu şartlarda tribünlere gelip, yeşil mavili takımlarına destek veren taraftarlarını da alkışlamadan geçemeyeceğim.

Halbuki; bu galibiyet Rizespor’u potaya sokacaktı. Soktu da. Zaman zaman hatalıda olsa demek ki Türk futbolunda teknik adamlara biraz istikrar göstereceksiniz. Aylar önce kovulmaya çalışan Bülent Korkmaz, bugün 3 puanı getiren ve zirveye ortak olan takımın başındaydı. Demek ki neymiş? Teknik adamlara biraz sabır.

Konuk Manisa FK ekibi; 42 puanla ligde 8’nci sırayı sahiplenmiş durumda. Siyah beyazlıların hocası Yalçın Koşukavak, herhalde Rize’ye yağmuru seyretmeye ve yağmurdan yer yer küçük göletleri oluşan zemini seyretmeye gelmedi. Gerçi bu tip zeminlerde futbol oynamanın keyfi de başkadır.

Sahanın ağırlaşmasıyla birlikte, özellikle ikinci yarıda ölü topların öneminin arttığı bu 90 dakikada Rize’nin for hattı tanıdığı zemini Bolaise, Benhur ve Kubilay tehlikeli kullanmaya başladıysa da, Manisa takımında Fernandes’in kaçırdığı gol, ev sahibin şanslı olduğu dakikaydı.

Ç.Rizespor’da, Tarık, Emircan, Kerem, Oğuz, Zafer ve Efe’nin sakat, Brezilyalı oyuncu Amilton’un cezalı oluşu, Miya’nın da Uganda Milli Takım kampında olması, gördüm ki özellikle ikinci 45 dakika Korkmaz’ın oyuncularını etkilememiş. Halbuki konuk ekip tak kadroydu, ne sakat ne de cezalı oyuncusu vardı.

Karşılaşmanın 9’ncu dakikasında Mithat’ın nefis golü aynı zamanda durgun ve seyir halinde geçen ilk yarının da skoruydu.

Ama ikinci yarı öyle olmadı. Yağmur havası ev sahibinin bu sahada en çok sevdiği bilinen hava şartıydı. Yeşil mavililer de kaleci Abdullah Yiğiter’in sakatlanıp yerini yedek kaleci Emre’ye bırakmasının ardından, Benhur’un da takımı adına 2’nci golü şık bir enstantaneyle geldi ama ofsayt olunca bu gol güme gitti!

Suya takılan toplar, gollerin kaçmasına da neden olan güzel fotoğrafların çekilmesine neden olurken, oyunun her iki takım oyuncuları arasında sık sık durdurulması ve temponun düşürülmesi futbol adına sevilmeyenlerdi.

Bu maç 1-0 mı bitecek? Derken, günün etkili ismi Bolasie’nin nefis golü Rize’yi 2-0 öne geçirdi. Oyuna sonradan giren Ç.Rizespor kalecisi Emre’nin, kontrpiye de kaldığı pozisyonda Manisa’nın Burak Altıparmakla tek golünün gelmesi, oyuna hareket getirdi.

Son dakikalarda top bir o kalede bir bu lalede derken, ev sahibin Ogün ile gelen golü farkı ikiye çıkardı. Yeşil mavilerin kalecisi Emre Ezen’in, son 10 dakika oyuna giren Adem Büyük’ün şutunda ıslak topu, ıslak eldivenleriyle uzaklaştırmayıp tutmaya kalkınca, kayan top filelere gitti. Manisa bu golle beraberlik içim umutlanırken, orta hakem Oğuzhan Aksu’nun 8 dakikalık uzatmasının son dakikasında oyuna geç giren John Mary, ev sahibinin 4’ncü golüne imza attı.

Bu maçın ilk değil ama ikinci yarısında her iki takımda müthiş bir mücadele ortaya koydu. İlk yarıda keyif vermeyen maç, ikinci yarıda seyir zevkine dönüştü. Bu zor gelen galibiyetle Ç.Rizespor, Süper Lig için şampiyonluk yarışında artık ’’Ben de varım’’ dedi

