Milan 11 yıl sonra bir ilki başardı

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Müthiş bir ambiyans da Tottenham Hotspur Stadyumu’nda başlayan Şampiyonlar Ligi’nin bu rövanş karşılaşmasında, her iki takımda liglerinde son haftayı mağlup olarak kapatmışlardı. Belli ki akılları bu geceki 90 dakikadaydı.

Tribünleri full dolduran 62 bin futbolsever Şampiyonlar Ligi’ne yakışır görüntüleri tribünlerde sergilerken, geceden gülen yüzlerle ayrılanlar Milan taraftarları oldu.

Aynı zamanda iki İtalyan teknik adamı da karşı karşıya getiren bu maçta, ev sahibi olan Antonio Conte’nin takımı Tottenham Hotspur, rakibine kesinlikle ağır bir üstünlük kuramadı. Özellikle de ilk yarıda.

San Siro’daki son 16 turunun ilk maçında, Premier Lig ekibini İspanyol oyuncuları Brahim Diaz’ın golüyle 1-0 yenen ve tek gollük avantajla İngiliz topraklarına giden Milan, oyuna başladıktan sonra şu görüntüyü verdi; Ben buraya tur atlamaya geldim.

‘’Kırmızı Siyah Şeytanlar’’ın teknik adamı Stefano Poli, belli ki, tüm taktiğini beraberlik üzerine oturtmuş. Sakat ve cezalı oyuncusu olmaması da bu maçta kendileri için büyük bir avantajdı. ‘’Yavru Horozlar’’ Tottenham ekibinde ise üç oyuncu; Bentancur, Sessegnon ve Bissouma sakat olan isimlerdi.

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İlk 45 dakikada karşılıklı beklediğim şut oranını göremedim diyebilirim. Milan, aslında topu oyuna kabul ettirdiği gibi oynadı. Sahayı enlemesine ve boylamasına iyi kullandı, iyi yayıldı.

Bu yarıda yediği saha presini, ikinci yarı başlayınca üzerinden atan Premier Ligi’nde 4’ncü sıraya yerleşmiş Tottenham, bu görüntünse rağmen İtalyanlardan yediği kontrataklarda nefesini tutmak zorunda kaldı.

Oyun süresince Lacivert Beyazlı taraftarlarının yoğun desteğini alan Kuzey Londra’nın takımı, zaman zaman Milan’ın sol kanadındaki kaptanı Hernandez’in topla çıkışları ve hücum hattındaki Diaz’ın driplingleriyle sıkıntılı anlar da yaşadı, yaşamadı değil!

Kadro değeri 500 Milyon Euro olan Kırmızı Siyahlılar, kadro değeri 710 Milyon Euro olan Lacivert Beyazlılara karşı istediği açığı vermezken, öncesinde sarı kartı olan Tottenhamlı Romero, 77’nci dakikada Hernandez’e yaptığı sert faulle oyun dışı kaldı.

Genç Fransız orta hakem Clemant Turpin, bu pozisyonda tereddütsüz kırmızıyı çıkardı.

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Ev sahibinin en önemli silahı hiç kuşkusuz Harry Kane idi. Tottenham’ın efsane oyuncusu kulüp tarihinde 167 golle en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçmişti. Aynı Kane, bu sezon Avrupa’da 67 gole ulaşarak kulüp tarihinde yeni bir rekor kırmıştı. Bugün ama çok etkili olamadı. Yalnız, uzatma dakikalarında kaçırdığı net gol enstantanesi nefes kesti.

Hemen ardından son 10 dakika Giroud’un yerine oyunda giren Origi’nin, Milan adına direkten dönen topuda Kırmız Siyahlı taraftarların yüreğini heyecanla yerinden hoplattı.

Milan, hak ettiği bir sonucu 90 dakikayı golsüz kapatarak bileğinin gücüyle aldı. Tam 11 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde son 8 takıma kalarak, çeyrek finale adını yazdırdı.