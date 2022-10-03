3 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektup bulundu. Gönderildiği adres dikkat çekti. Mektup hiç açılmadı

Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektup bulundu. Gönderildiği adres dikkat çekti. Mektup hiç açılmadı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahaftaki bir kitabın içinde Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yazılmış bir mektup bulundu. Mektubun, 1987'de ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle şehrinden gönderildiği görüldü.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 15:13
Takip Et

Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektup ortaya çıktı. Hiç açılmayan mektubun adresi dikkat çekti

Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektup bulundu. Gönderildiği adres dikkat çekti. Mektup hiç açılmadı
+
Aa
-

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahaf dükkanı işleten Şerafettin Ergül, uzun zamandır kitap, plak, kaset ve pul biriktiriyor. Yaklaşık 200 binin üzerinde kitabı, 2 binden fazla plağı ve binlerce kaset ile pulu olan Ergül, 3 yıl önce bir kitabın arasından mektup buldu. Ergül, mektubun 1987 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti Seattle şehrinden dönemin Başbakanı Turgut Özal'a gönderildiğini fark etti. Mektubun, Orrion Johnson isimli kişi tarafından gönderildiği görüldü.

Mektubun üzerinde ise "Prime Minister (Başbakan) Turgut Özal, Başbakanlık Ankara, Turkey" yazıyor. Gençlik yıllarında ve başbakanlık döneminde ABD ile yakın ilişkiler kuran Özal'a mektup gönderen kişinin kim olduğu ve içeriği hala bilinmezken, sahaf kendisine ait olmayan bu mektubu açmayacağını fakat incelenip değerlendirilmesini istedi.

Uzun yıllardır sahaf dükkanı işlettiğini belirten Ergül, "Piyasadan şimdiye kadar 300 bin kitap topladım, kitaplar arasında çıkanlar ciddi anlamda sergi oluşturacak seviyeye ulaştı. İçlerinde çok güzel, ciddi belgeler var" dedi.

"BU DÖNEMLERE IŞIK TUTABİLİR"

3 yıl önce bir kitabın arasından Turgut Özal'a gönderilen bir mektubu bulduğunu ifade eden Ergül, "Şuana kadar bulduğum, beni heyecanlandıran en çok ilgimi çeken o mektup oldu. 3 yıldır elimde ve hiç açmadım. Açılmamış olması daha çok dikkatimi çekti. Bende açmadım çünkü değerli bir bilgi olabilir. Dönemin Başbakanı Turgut Özal siyaset yaptığı dönemde ülkenin sıkıntılı dönemleriydi, mektuptaki bilgi bu dönemlere ışık tutulabilir, yardımcı olabilir. Amerika'dan yazılan bir mektup sadece, beni ilgilendirmiyor sonuçta. Bu mektubu bulduğumda çok heyecanlandım, ne yapacağımı bilmiyordum. Açmamakta kararlıydım çünkü benim olmayan bir şeydi fakat benim elime geçmişti. 35 yıl önce gönderilmiş, 1987 yılında Amerika’ndan postaya verilmiş. Kim olduğunu bilmiyorum umarım bundan sonra araştırılır, değerlendirilir. Bir şekilde ülkemize, insanlığa faydası olacak bir şey çıkmasını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Muhsin Oztoklu
3.10.2022 15:33
Demek ki başbakanlıkda kimse merak edip açmadı mektubu  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
1
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
2
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
3
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
4
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
5
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
6
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
7
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Bursa'da yük asansörü düştü; 1 ağır yaralı
﻿Bursa'da yük asansörü düştü; 1 ağır yaralı
﻿Bursa'da yük asansörü düştü; 1 ağır yaralı
﻿WhatsApp'ta konuşma yedeği nasıl silinir? Adım adım anlatım
﻿WhatsApp'ta konuşma yedeği nasıl silinir? Adım adım anlatım
﻿WhatsApp'ta konuşma yedeği nasıl silinir? Adım adım anlatım
﻿Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu
﻿Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu
﻿Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 7 gemi hareket etti
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 7 gemi hareket etti
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 7 gemi hareket etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.