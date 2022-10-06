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Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektupta ne yazdığı ortaya çıktı

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a gönderilen bir mektup 35 yıl sonra ortaya çıkmıştı. Oğlu Ahmet Özal mektubu bulan kitapçıya giderek mektubu ilk kez açtı. 

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 14:02
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Oğlu Ahmet Özal açtı. Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektupta ne yazdığı ortaya çıktı. Mektubu gönderen gizemli ABD’li kim 

Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektupta ne yazdığı ortaya çıktı
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İHA'nın haberine göre, İzmit ilçesinde sahaf dükkanı işleten Şerafettin Ergül, 3 yıl önce bir kitabın içinden Turgut Özal'a gönderilen mektup buldu. Ergül, mektubun 1987 yılında Orrion Johnson isimli bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti Seattle şehrinden dönemin Başbakanı Turgut Özal'a gönderildiğini fark etti.

Mektubu Kocaeli'ye gelen Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, açtı. Mektubun, 1987 yılında Adana Valisi Erdoğan Şahinoğlu'na yazıldığı ve bir kopyasının da Turgut Özal'a gönderildiği anlaşıldı.

Mektubu kaleme alan Orrion Johnson isimli kişinin, Türkiye'de tutuklu olan 5 kişiye cezaevinde kötü davranılmamasını istediği ve bu kişilerin neden tutuklu bulunduğunu sorduğu anlaşıldı. Bu kişilerin kim olduğu ve neden tutuklandıkları ise merak konusu oldu.

"İŞKENCEYE UĞRAMASINLAR"

6 Temmuz 1987'de yazılan mektupta:
"Sevgili beyefendi, yakın zamanda gözaltı haberi gelen bu beş adam; Yusuf Yürekli, İmayet Torunay, Ahmet Özgentürk, Cumali Güven, Özkan Ünlü adına bu yazıyı kaleme alıyorum. Israrla rica ediyorum ki, bu kişiler aileleriyle ve kendilerine atanan yasal temsilcileri ile iletişime geçebilsinler.

 Ayrıca rica ediyorum bu kişiler, gözaltındayken kötü muamele görüp işkenceye uğramasınlar. Bu kişiler neden gözaltına alındılar? Saygılarımla talep ediyorum ki, haklarında verilen kararlar bana, tüm endişeli vatandaşlara ve topluluklara bildirilsin. Türk yasalarına göre; bu kişiler, duruma özel veya legal olarak değiştirilmediği sürece, 8 Temmuz 1987'den önce serbest bırakılmalı. Lütfen oldukça hassas konuyu inceleyin. Tüm saygılarımla, Orrion Johnson"

"İSİMLERİNİ İSTİHBARAT SERVİSLERİ BİLİR"

Haberi gördükten sonra sahaf Şerafettin Ergül ile iletişime geçtiğini söyleyen TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, "1987 yılında yazılmış mektubun içeriğini merak ettim, zarfı haberlerde gördüm. Mektup, Amerika'dan postaya verilmiş. İngilizce yazılmış ve Amerikalı birisi göndermiş. Bir sayfalık bir mektup onu da okudum. 1987 yılında Adana Valisine yazılmış bir mektup, kopyası da cc denilerek, ilgilenmesi için babama gönderilmiş. Babam o zaman başbakandı. Mektupta 4-5 kişiden bahsediliyor. 

Mektubu yazan kişi, o isimlerin gözaltına alınmalarının nedeninin ne olduğunu, onlara mutlaka iyi davranılması gerektiği, bunların bir suçları yoksa eğer serbest bırakılmaları gerektiğine ilişkin validen ve babamdan rica ediyor. O isimlerin kim olduğunu bilmiyoruz ama mutlaka birileri onları inceleyecektir. Mektubu yazan adam Orrion Johnson, Adana'dakiler ile ne bağlantısı var? Ne ilişkisi var? O konuda hiçbir fikrim yok. Zaten zarfta hepsinin isimleri yazıyor. Bunların isimlerini ancak istihbaratlar ve devletler bilebilir, ben bilemem. Belki bu bireyler vardır ama tabii ki 1987 yılı, 30 küsur sene geçmiş. Belki hayatta bile değildir" dedi.

"EMANETİ YERİNE TESLİM ETTİM"

3 yıldır mektubu açmadan koruyan Şerafettin Ergül, "Emaneti yerine teslim etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, şuanda yerini buldu. Ben de görevimi yapmış oldum çünkü biz sahafların bir görevi de toplumların kültürüne hizmet etmek. Bizim toplumların kaybolmakta olan kültürlerini tekrar toplayıp, muhafaza edip yerine teslim etmemiz gerekiyor. Bende bunu yapmış olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Ahmet Özal'ın anılarına, babası ve geçmişine saygı duyan, geçmişine sahip çıkan bir insan olarak buraya kadar gelmiş olması bizi mutlu etti. Bu konuda güzel bir duyarlılık gösterdi. Bu duyarlılığı için kendisine teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip bu konuyu aydınlatmış oldu çünkü toplumda bir sürü insan merak ediyordu" diye konuştu.

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