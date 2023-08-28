Turgutlu'da trafik kazası

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Turgutlu'da trafik kazası

Kaza, öğlen saatlerinde E-96 Karayolu Turgutlu ilçesi Çepnidere Kavşağı’nda meydana geldi. İzmir yönüne seyir halinde olan Ercan A. idaresindeki 45 SB 3479 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden Evren G. idaresindeki 35 AZE 444 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kazada sürücü Ercan A. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Münevver Z.G., Cem G. (8), Duru G., Armağan A., Aslı A. ve Mehmet A. yaralandı. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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