İYİ Partili Turhan Çömez CHP'li Gaye Usluer'e canlı yayında cevabı yapıştırdı

CHP'nin eski milletvekilli Gaye Usluer ve İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Sözcü TV'de kavga etti.

Kazanılan şehirler kadar kaybedilenlerin de ittifakların sonucu olduğunu söyleyen CHP'li Usluer, Turhan Çömez'in vekil seçildiği Balıkesir örneğini verdi.

Usluer, "Elbette ki ittifaklar karşılıklık fedakarlıklar yapılarak oluşturulmuştur. Ancak bunun sonuncunda örneğin Balıkesir ili, sayın Turhan Çömez'in de milletvekili olduğu il yapılan anketlerde CHP adayı tarafından alınabiliyor görülürken ittifak nedeniyle İyi Parti'ye verilmiştir ve Balıkesir kaybedilmiştir. Esasında hep o kazanılan 11 büyükşehiri konuşuyoruz ama kaybedilen şehirler de ittifakların sonucudur. Bunları da belki tartışmak gerekir. İyi Parti '11 büyükşehir bizim sayemizde alındı' diyor ama burada karşılıklı fedakarlık süreci oluşmuştur. Örneğin Balıkesir CHP adayı olduğunda kazanılabiliyorken İyi Parti orada iddiada bulunmuştur. 'Biz alalım, biz alırız' diye, alamamıştır" ifadelerini kullandı.

ÇÖMEZ: SÖYLEDİKLERİNİZ DOĞRU DEĞİL

İyi Partili Turhan Çömez ise Gaye Usluer'in bu sözleri üzerine 2019'daki yerel seçim döneminde CHP teşkilatlarının çalışmadığı için Balıkesir'in kaybedildiğini söyledi.

Çömez, "Haksız ithamda bulunuyorsunuz. Söyledikleriniz doğru değil Balıkesir özelinde. Ben şimdi kalkar 'CHP teşkilatları çalışmadı desem polemik büyür. Söyledikleriniz yanlış' ifadelerini kullandı.

"KEMAL BEY DE SEÇİMLERDEN ÖNCE YÜZDE 60 KAZANIYORDU SİZİN ANKETLERİNİZE GÖRE"

Kılıçdaroğlu'nun genel seçimde aday olmasının hata olduğunu ima eden Çömez, Usluer'e "Ona bakarsınız Kemal Bey de seçimlerden önce yüzde 60 kazanıyordu sizin anketlerinize göre" diyerek yanıt verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.