Tatilcilere gelen hesap 'Yandım Allah' dedirtti. Bu hesabı ödemezseniz bir de döverler

Tatil bölgelerinde son yıllarda böyle fiyatlar sık sık gündeme gelmeye başladı. Bodrum çeşme gibi tatil bölgelerinde gelen hesaplar şaşkınlık veriyor. Özellikle lahmacun fiyatlarının sık sıkı gündem olduğu plaj fiyatları dikkat çekiyor.

Şimdi ise sırada tam 10. 330 TL’lik bir hesap var… Bir maaş parası kadar olan bu fiyat sosyal medyada gündem oldu.

Fişin içeriğinde; servis bedeli, Rum ezme, salata kalamar, karides, barbun, sufle irmik… olarak devam ediyor. Ancak listede yer alan yiyecekleri genel ortalamanın iki üç kat şişirilmiş şekilde eklenmiş.

Fiyatın bu kadar yüksek gelmesinin nedeni yemeğin Çeşme’de yeniliyor olması. Tatil bölgelerinde restoran işletmeciliği yapanlar adeta yüksek fiyat yarışına girdi.

Her gün başka bir restoranın dudak uçuklatan fiyatı ile karşı karşıya kalınıyor.