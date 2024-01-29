Turizm sektörü 27’nci kez EMITT fuarında buluşacak

Dünyanın ilk beş fuarı arasında gösterilen 27. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı için geri sayım başladı. Her yıl binlerce tatil tüketicisini ve sektör profesyonelini ağırlayan fuar, 6 Şubat’ta Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açacak.

Fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda Türkiye Otelciler Federasyonu ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin iş ortaklığında düzenleniyor . Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya başta olmak üzere 300’den fazla satın almacı ve Almanya, Bulgaristan, Brezilya, Mısır, İran, Japonya, Kuzey Kıbrıs, Venezuela gibi birçok ülkeden katılımcı firma fuarda yerini alacak.

2024 YILINA IŞIK TUTACAK

Dünyanın dört bir yanındaki tatil destinasyonlarının ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarına ilgi duyan binlerce tatil tüketicisini ağırlayacak fuarın dört günlük programı boyunca, sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelme imkânı bulunurken, sektör trendleri paylaşılarak 2024 yılı turizminde beklenen gelişim seyrine de ışık tutulacak.

Fuar, turizm sektörünün tüm ulusal ve uluslararası paydaşlarına sürdürülebilir iş birlikleri oluşturacakları bilgi ve ilham dolu içerikleriyle bir etkinlik programı sunmaya hazırlanıyor. EMITT İş Geliştirme Etkinlikleri kapsamında konferans sahnesi oturumlarında dikkat çeken konular sektör liderleri, 70’i aşkın uzman isim ve 30 farklı önder kurum iş birliği ile mercek altına alacak.

OTURUMLARDA TURİZM MASAYA YATIRILACAK

Sağlık Turizminin Küresel Etkisi ve İş Birliği Diplomasisi başlıklı günün ilk oturumunda Dünya Sağlık Turizm Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, sağlık turizmini küresel bir perspektifle ele alarak, iş birliği diplomasisi hakkında görüşlerini paylaşacak.

Seyahatin Nabzı: 2024 Turizm Raporu, Ekonomik Dinamikler ve Tahminler adlı sunumda ise World Travel and Tourism Council yönetimi sahnede olacak. Sektörün büyümesini ve sürdürülebilirliğini destekleyen politikalar, çevreye duyarlı ve sosyal açıdan bilinçli turizm uygulamaları küresel bir bakışla ele alınacak. Doğal afetler, sağlık krizleri ve terör saldırıları gibi olayların ardından, gezginlerin ve sektörün emniyet ve güvenliğini artırmayı amaçlayan girişimlerine dair örnek ve öneriler anlatılacak.

Yeni Rotaların Çizilmesi: 2024 Seyahatleri Şekillendiren Eğilimler ve Gezgin Davranışları adlı anahtar sunumunda, ForwardKeys Pazar Araştırmaları ve İçgörü Yöneticisi Juan A. Gómez García sahnede olacak. García, seyahat ve turizmin ekonomik etkisi üzerine son yapılan araştırmalar ve rapor sunumu ile tüketici ilgisini tahmin etmek, seyahat sektörünün bugünün ve yarının seyahat ihtiyaçlarına uyum sağlaması, en hızlı ilgi artışının yaşandığı destinasyonları, en çok talep gören şehirler, seyahat motivasyonu yaratan yeni etkenler başlıklarını değerlendirecek ve sektöre yenilikçi bir vizyon kazandıracak.

FİKİR ÖNDERLERİ ÖNGÖRÜLERİNİ AÇIKLIYOR

Bu yılın başkanlar oturumu, Turizm Danışmanı Osman Ayık moderatörlüğünde gerçekleşecek. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı (TÜRSAB) Firuz B. Bağlıkaya, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı (TTYD) Oya Narin, Türkiye’de 2023 Turizm Raporu ve turizm ekonomisi ile 2024’e dair öngörülerini ve beklentilerini paylaşacak.

4 GÜN BOYUNCA ETKİNLİKLER OLACAK

Fuar süresince konferans sahnesinde işlenecek 4 ana gündem konusu seyahat trendleri, sağlık turizmi, sorumlu turizm ve seyahat teknolojileri etrafında şekillenecek.

Farklı temalar altında öncelikli olarak tüm dünyayı etkileyen iklim krizi ve turizme etkileri, tanıtım ve markalaşma projeleri, sağlık, spor ve kültür turizminde Türkiye’nin politikaları ve sağlanacak teşvikler, yeşil tahviller, en güncel seyahat teknolojileri, dijital dönüşüm ve yapay zekâ, turizmde eko-deneyimler ve yerel turizm uygulamaları ile yeni destinasyonlar EMITT 2024 Konferans Sahnesi Oturumlarının başlıklarını oluşturuyor.

Bunun yanında sürdürülebilir turizme yönelik otel ekipmanları tanıtımı ve Emitt katılımcı ülke ve belediyelerinin çeşitli etkinlikleri gerçekleştirilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sema gösterisi, Kocaeli Belediyesi’nin hediye çekilişi, Kartepe teleferiği tanıtımı, pişmaniye yapımı gösterisi düzenlenecek Aynı zamanda Mısır’ın meşhur Henna (kına) uygulaması, arp dinletisi, geleneksel yemek ikramı, papirüs yazı uygulaması gibi etkinlikler de deneyimlenebilecek. Ana Fuaye’de kurulacak performans sahnesinde katılımcı ülke ve belediyelerin müzik dinletisi, folklorik dans gibi gösterileri fuara renk katacak.

TURİZMİ YILIN 12 AYINA YAYMA HEDEFİ

27. EMITT fuarında sektör profesyonellerini bir araya getirdiklerinin altını çizen EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, fuarın Türkiye ekonomisine, turizmine ve ülke markasına büyük katkısı olduğuna dikkat çekti. Aydın şunları söyledi: “2024'e dair hedeflerimiz arasında turizmi çeşitlendirmek, alternatif turizm ürünlerini tanıtmak ve bu sayede turizmi yılın 12 ayında tüm ülkeye yaymak bulunuyor. Özellikle dünya genelinde yükselen pazarlara ve Amerika ile Uzak Doğu gibi uzak pazarlardaki ülkelerin üst gelir grubuna odaklanarak turizmi genişletmeyi planlıyoruz. Yerli turizm sezonunun 12 aya yayılmasının, sektörde karlılık ve rekabet gücünün artmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”