Turizmde ara tatil yoğunluğu

Eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatili, 13 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Her yıl olduğu gibi, bu ara tatil dönemiyle birlikte turizm sektöründe canlılık ve yoğunluğun arttığını görüyoruz. Otel yönetimlerinden gelen açıklamalarda ara tatil için özellikle termal oteller ve kültür turu yapmak isteyen ailelerin oluşturduğu yoğunluk ile doluluk oranlarında bir yükseliş söz konusu. Aileler, çocuklarıyla birlikte bu kısa tatil fırsatını değerlendirmek istediklerinde, çeşitli tatil seçenekleri arasından tercih yaparak hem çocuklarının hem de kendilerinin rahatlıkla tatil yapabilecekleri destinasyonları ve otelleri tercih ediyorlar. Termal tesisler, kültür turları gibi seçenekler arasından kendilerine maddi ve manevi anlamda uygun olanı tercih ediyorlar.

Sahil turizmi her zaman popüler bir seçenek olmuştur, ancak bu ara tatil döneminde birçok sahil beldesi sezonunu kapatmış durumda ve kış turizmi de başlamamış durumda. Bu nedenle, aileler genellikle iki veya üç günlük doğa kaçamakları, kültür turları ve termal tesisler bu dönemde daha çok tercih ediliyor.

Doğayla iç içe olmak isteyenler için, Sapanca gibi doğal güzelliklere sahip yerler tercih ediliyor. Aynı zamanda, kültür turları ve tarihle iç içe olmak isteyenler için Kapadokya, Safranbolu ve Karadeniz bölgeleri de bu dönemde ciddi ilgi görüyor. Aileler için çocuk dostu tatil seçenekleri sunan termal tesisler ise Afyon, Kütahya ve Yalova gibi şehirlerde bulunuyor. Bu tesisler, çocuklar için özel animasyonlar ve etkinlikler düzenlerken, aileler için ise termal kapalı havuzlar ve SPA merkezleri sunarak her yaştan misafiri memnun etmeyi amaçlarken rezervasyon talepleri bu otellerde yüzde 80 seviyelerine ulaşmış durumda. Bu tatil modeli genellikle 2 gece 3 günlük paketler halinde sunuluyor ve günlük kişi başı ücretler, bulunduğunuz bölgeye göre değişebilir ancak genellikle 1.500 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor.

Yurt dışı vizesiz bölgeler, özellikle Balkanlar, bu dönemde popüler durumda. Yakın coğrafya nedeniyle daha kolay ulaşılabilir olmaları, Balkanlara kültür turlarına gitmek isteyen aileler arasında ciddi bir talep yarattı. Bu turlar, kişi başı gecelik 3.000 TL ile 4.500 TL arasında başlayan fiyatlarla sunuluyor ve genellikle 4-5 günlük tatil planını kapsıyor.

Tatilinizin keyifli ve güvenli olması dileğiyle.