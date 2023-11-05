Turizm’de enflasyona karşı tedbir kararı

Sektör yaralarını sarıyor

2023 yılında zor günler geçiren Türk turizm sektörü ülkenin ekonomik olarak kalkınması için tartışmasız büyük önem taşıyor. Yerli turist için ekonomik kriz, turizmde artan fiyatlar öncelik gösterirken, deprem felaketi ve tüm dünyayı sarsan pandemi sonrası yüksek enflasyon sebepleri ile 2023 yılında zor günler geçirdi. Türk turizm sektörü yüksek enflasyona karşı erken rezervasyon kararı aldı.

Yüksek enflasyon sonucu olarak artan maliyetler gibi etkenlerle beklenen ivmeyi yakalayamayan iç pazarda, erken rezervasyon hazırlıkları tamamlanarak tatilcilere sunuldu. Turizm, enflasyona karşı erken rezervasyon kampanyaları başlatarak iç pazarda 2023 yılının yaralarını sarmayı hedefliyor.

Ayrıca turizmi 12 aya yaymak, turist sayısını da 60-70 milyonlara yükseltmek için alternatif turizm destinasyonları arayışına girdi. Turizm sektöründe başlayan bu hareketlilik 2023 fiyatlarından yararlanmak isteyen tatilciler için yüzde 50’ye varan indirim, 3 gün kalaya kadar iptal hakkı, 9 taksit imkanı gibi faydalar barındırıyor. Erken rezervasyon dönemi, özellikle içerisinde bulunduğumuz enflasyonist dönemde önemli bir fiyat avantajı sağlaması planlanarak yeni dönem için yol haritası niteliğini taşıyor.

Turizmde ekonomik tatil arayışı

2023 yılı için konuşmak gerekirse; iç pazarda otel fiyatlarındaki artış, yerli turistin yurtdışı tatiline olan ilgisini arttırmış hem farklı ülkeler görme hem de ekonomik tatil arayışı, yerli turistin tercihini yurtdışına çevirmesine neden olmuştu. 2023 yılı yurtdışı seyahat tercihi yüzde 99 artmıştı. Antalya'da 5 gecelik otel fiyatına Mısır’a ya da Yunanistan’da 5 günlük uçak dahil tur satın alınabiliyor olması yerli turistin tercihini bu yöne çevirdiğini sektör temsilcileri ve veriler açıklamıştı. 2023 Temmuz ve Ağustos aylarında fiyat makası açılmış, yaz tatili planı yapan yerli turistin, Mısır ve Yunanistan otellerine olan talebinde yüzde 30 arttığı görmüştük. Öte yandan pandemiden bu yana en yüksek yurtdışı talebi yaşanmıştı. Mısır'ın Türkiye ile rekabeti hızlı başlamış, Türkiye'den turist çekmek için fiyatları indirmişti.

Şimdi erken tedbir kapsamında turizm sektöründen öncelikli açıklamalar ve tedbirler gelmeye başladı. Sektör temsilcilerinden gelen açıklamalarda; yıl sonuna kadar yüzde 65’lik bir enflasyon öngörüsü var. Erken rezervasyon döneminde yüzde 50’ye yakın indirimler mevcut. Şimdiden tatil planlamak, tatilcilere ciddi avantajlar sağlayacak. Turizmciler için de şimdiden yapılan rezervasyonlar 2024 yazı için öngörülü bir tutum sergileyecek. 2024 yaz döneminde maliyet artışlarının geceleme fiyatlarına yansıtılacağını düşünürsek, erken rezervasyon avantajlarının, enflasyon maliyetlerinden etkilenmemek adına ekonomik tatil arayışı içinde olanlar Aralık ayı itibari ile erken rezervasyon avantajlarından yararlanabilecek.