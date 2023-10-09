Türk askerine zor dönemde zor görev. KFOR komutanlık görevi yarın başlıyor

Türkiye, Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliğin arttığı bir dönemde, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (Kosovo Force-KFOR) komutasını devralmaya hazırlanıyor.

KAYNAK: AA
Türk askerine zor dönemde zor görev. KFOR komutanlık görevi yarın başlıyor

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden yaklaşık 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türkiye, taahhüt edilen personel katkısı bağlamında, 27 ülke arasında ikinci sırada yer alıyor.

27'nci KFOR görevini 10 Ekim 2022'de Macaristan'dan devralan İtalya, komuta süresini tamamlamasının ardından görevi devretmeye hazırlanıyor. Türkiye, 10 Ekim 2023'te düzenlenecek törenle komutanlığı devralacak.

Türk askerleri 1 Temmuz 1999 yılında Kosova'nın Prizren şehrine böyle girmiş, coşkuyla karşılanmıştı

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Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmede, KFOR'u, Balkanlar'daki barış ve istikrarın sağlanmasında en önemli misyonlardan biri olarak nitelendirdi.

Kuruluşundan itibaren KFOR'a katkılarının sürdürdüğünü belirten kaynaklar, "Türkiye, halihazırda ilave operatif ihtiyat birliklerimizle KFOR misyonuna destek sağlayan ana ülkelerden biridir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kültürel ve tarihi bağları bulunduğu Kosova'nın bağımsızlığını tanıdığına ve destek kapsamında oluşturulan uluslararası mekanizmalara aktif katıldığına vurgu yapan kaynaklar, KFOR'un oynadığı kritik rol ile mevcudiyetinin Kosova için halen bir gereklilik olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin KFOR'a katkısının azalmadan devam edeceğini aktaran kaynaklar, "KFOR görevinin Türkiye'ye tahsis edilmesiyle, birlik katkılarına ilişkin koordineli çalışmalara başlanmıştır." açıklamasında bulundu.

KOSOVA'NIN KUZEYİNDE 24 EYLÜL'DE YAŞANANLAR

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği yaklaşık 30 kişilik ağır silahlı grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.

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