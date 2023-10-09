Utanç davasında yine karar çıkmadı. Hiranur Vakfı’nın kurucusu 6 yaşındaki kızını evlendirmişti

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiasına ilişkin davaya bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davanın 6. duruşmasında karar vermesi beklenen mahkeme bir kez daha erteleme verdi. Dava 23 Ekim’e ertelendi.

Davanın önceki duruşması, tutuklu sanık Kadir İstekli’nin avukatının vekillikten çekilme dilekçesi vermesi üzerine ertelenmişti. Yargılamanın ilk duruşmasında, mahkeme heyeti; gizlilik kararı almış ve yayın yasağı getirmişti.

Davada, sanık Kadir İstekli “cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar ceza isteniyor.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’e ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar, imam nikahıyla evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ocak 2023 tarihinde yapılan ilk duruşmada, davaya ilişkin yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar vermişti.