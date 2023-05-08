CHP standına saldıran AKP'lilere İl başkanı liderlik etmiş. CHP milletvekili adayı yumruklandı

İmamoğlu’na taşlı saldırının ardından Trabzon’da AKP’liler ve AKP Trabzon İl Başkanının da aralarında bulunduğu bir grup 'Erdoğan' sloganları atıp CHP milletvekili adayların üzerine yürüyerek saldırdılar.

CHP standına saldıran AKP'lilere İl başkanı liderlik etmiş. CHP milletvekili adayı yumruklandı

Editör: Ayşe Memiş

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Erzurum’daki miting sırasında taşlı saldırıya uğradı.

Olayın ardından Trabzon’da da CHP’liler saldırıya uğradı. Elde edilen bilgilere göre stand kuran CHP’lilere ve milletvekili adaylarına AKP’li bir grup ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atarak üzerlerine yürüdü.

CHP MİLLETVEKİLİ ADAY VE GELECEK PARTİSİ İL BAŞKANI SALDIRIYA UĞRADI

CHP Gençlik Örgütleri Genel Sayman ve CHP 6’ncı sıra Milletvekili adayı Mustafa Erdi Çakır yumruklu saldırıya maruz kaldı. Kavgada Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu da fiziksel saldırıya uğradı.

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Kalabalıkta olan ve slogan atan kişilerden birin AKP İl Başkanı Sezgin Mumcu olduğu ortaya çıktı.

CHP’Lİ AKINCI: FOTOĞRAFTA GÖRDÜĞÜNÜZ İL BAŞKANI

CHP Milletvekili adayı İlker Akıncı, CHP’lilere saldıranların fotoğrafını paylaştı.

Akıncı, “Fotoğrafta gördüğünüz akp il başkanı, Milletvekili adayları ve akpliler bugün açık ve aleni şekilde provakasyonda bulunmak için bizim standımıza ve bizlerin üzerine yürüdüler” dedi.

Akıncı, emniyete de güvenliğin sağlanması için seslendi. Akıncı, şunları dile getirdi:

“Evet biliyoruz kaybetme korkusu ile artık kontrolü kaybettiler.
Korku dağları sardı.

Tekrar @TrabzonValilik
’ni ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nü uyarıyorum. Emniyet müdür yardımcınız da o provakatörlerin yanındaydı.
Bu provakatörleri korumaya devam ederseniz bu kara lekeyi ömrünüzün sonuna kadar taşırsınız.”

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YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRAYAN CHP’Lİ ÇAKIR:

Erdinç sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Bu adama iyi bakın bugün bana ve arkadaşlarıma saldıran güruhun en önünde AKP İl başkanı olarak bulunan kişi. Sen il başkanı değil kirli ellerin tetikçisisin.

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AKP Trabzon İl Başkanı: Sezgin Mumcu

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