Türk boksörler Sırbistan'da fırtına gibi esti

Sırbistan'da gerçekleştirilen 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkeklerde 2 milli sporcu yarı finale yükselerek, madalya almayı garantiledi.

Başkent Belgrad'daki organizasyonda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı daha önce garantileyen 51 kiloda Samet Gümüş, çeyrek finalde Azerbaycan'dan Masud Yusufizada'yı; 71 kiloda Tuğrulhan Erdemir ise Arnavutluk'tan Alban Beqiri'yi yenerek yarı finale çıktı. İki milli sporcu da böylece turnuvada bronz madalya kazanmayı garantilemiş oldu.

Çeyrek finalde ringe çıkan bir diğer milli boksör Mehmetcan Çınar ise Fransız rakibi Samuel Kistohurry'e yenilerek elendi.

Türkiye, yarı finalde kadınlarda 3, erkeklerde 2 olmak üzere 5 milli boksörle mücadele edecek. Yarı final maçları yarın, finaller ise 27-28 Nisan'da yapılacak.