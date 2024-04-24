Enis Destan affını istedi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmaya damga vuran pozisyon ilk yarıda yaşandı.

44. daikada Federico Ceccherini ile girdiği ikili mücadelede rakibine yumruk atan Enis Destan maçın hakemi Ali Şansalan tarafından VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşma bitiminde Enis Destan bir özür açıklaması yaptı. Sözlerine, "Fatih Karagümrük ile oynadığımız karşılaşmada pozisyon anının etkisiyle hiç yapmamam gereken bir hata yaparak takımımı yalnız bıraktığım için büyük bir üzüntü içerisindeyim" diyerek başlayan Enis Destan şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca hatalarını kabul ederek düzeltmeye çalışan bir düşünceye sahip olduğumu belirtiyor; başta oyunun geri kalan kısmında yalnız bıraktığım takım arkadaşlarımdan, hocalarımdan ve her anımızda sonuna kadar bizimle beraber olduklarını hissettiren Büyük Trabzonspor taraftarından; ayrıca rakip futbolcu arkadaşımdan tüm samimiyetimle özür diliyorum."