Aziz Yıldırım Ankara'da ortaya çıktı. Oy istedi

Kaynak: AA
Aziz Yıldırım Ankara'da ortaya çıktı. Oy istedi
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu başkan adaylığını açıklayan Şekip Mosturoğlu'na destek için Ankaralı üyelerle buluştu.

Fenerbahçe Kulübü'nde 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu (YDK) Seçimli Toplantısı'nda başkan adayı olan Şekip Mosturoğlu, Ankara'da üyelerle bir araya geldi.

Ankara Atlıspor Kulübü'nde gerçekleştirilen toplantıya Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, çok sayıda yüksek divan kurulu ve genel kurul üyesi ile davetliler katıldı.

Şekip Mosturoğlu, seçimin yüksek katılımla yapılacağının altını çizerek, "Her Fenerbahçeli 3 Temmuz'da bizim büyük ailemizin bir parçası oldular, bize dua ettiler. Silivri'de, Metris'te bizi bırakmadılar. Bugün de büyük ailemizle bir aradayız, iyi ki varsınız. Seçimde demokrasi şöleni olacak. Başka kulüplerin başkanlarını seçtiği sayıda Yüksek Divan Kurulu Başkanımızı seçerek tarihe geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Göreve gelmeleri halinde izleyecekleri yol haritasını da anlatan Mosturoğlu, "Seçilirsek, Fenerbahçe'nin danışma ve denge organı olarak, tüzükte belirlenen bütün fonksiyonlarıyla icra edeceğiz. Kulübümüze rehberlik yapacağız. Türk sporuna ve Fenerbahçe'ye fikir önderliği yapacağız. Bunu yaparken de hem yüksek divan kurulu hem de genel kurul üyelerimizin önerilerini yönetime ileterek bir iletişim kanalı olacağız. Üyelerimiz arasındaki ilişkiyi de pekiştireceğiz. Aramızda Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım var. O da teşrif edip geldi. Kendisine sonsuz saygılar sunuyorum. Herkese katılımı için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyona katılan Aziz Yıldırım'a üyeler yoğun ilgi gösterdi. Aziz Yıldırım, sohbet ettiği davetlilerin fotoğraf çektirme isteğini de kırmadı. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Halil Mutlu da geceye katılarak Şekip Mosturoğlu ve Aziz Yıldırım'la sohbet etti.

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