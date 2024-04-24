Tolunay Kafkas herkesin ak dediğine kara dedi. İlginç bir öneri yaptı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor’a 3-2 mağlup olan Fatih Karagümrük’te Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarına isyan eden Kafkas VAR kayıtlarının yayınlanmasına bir son verilmesini istedi.

İşte Tolunay Kafkas’ın açıklamaları:

“ÇOK KÖTÜ GOLLER YEDİK”

"Bizim adımıza talihsiz bir maç oldu. Gol yiyene kadar planımız tuttu. Çok kötü goller yedik. Bu seviyedeki takımlar bu golleri yememeli. Ondan sonra oyun biraz dağıldı. Oyuncular plan dışına bizim için pahalıya mal oldu. Emre Mor geride devamlı top alıp orta yapmaya çalıştı. Kenar oyunculardan istediğimizi alamayınca oyun sıkıştı. Son 20-25 dakikada bayağı pozisyona girdik. İkinci maçta turu geçme şansımız var. Elimizden geleni yapacağız"

“İYİ MAÇ YÖNETMİYOR”

"Hakemin kararlarına bir şey demiyorum ama iyi maç yönetmiyor. Bunu Fenerbahçe maçında da söyledim. Kararlar doğru, yanlış değil. Mesela Paul pozisyonu var sorun yok. Görüyorsun, yumruk atıyor sırtını dönüp gidiyorsun. Kendi çıkarım için hiçbir şey istemiyorum. Ne ben ne de Süleyman Hurma. Biz emekleyerek buraya geldik"

“KİMSEYİ APTAL YERİNE KOYMAYIN”

"Cemal Süreyya'nın çok güzel bir lafı vardır, "yukarılarda hem kartallar hem de yılanlara rastlarsın" der. Biz uçarak geldik buralara sürünerek gelmedik. Ben hakemlerle ilgili de konuşmuyorum. Maçı yönetim şekilleri iyi şeyler değil. Sonuçta yenildik, hiçbir sorun yok. Trabzonspor kendi camiam ama lütfen yapmayın. Kimseyi aptal yerine koymayın. Gördüğünü çal!"

“VAR KAYITLARI AÇIKLANMASIN”

"VAR kayıtlarının açıklanmasının doğru olmadığını söyledim. Zemin jöle gibi. Ben büyük emekler verdim buraya. Ben doğru bildiklerimi söylüyorum. 40 yılımı verdim bu işe"