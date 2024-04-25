Bursa'da teknik direktörler birbirine girdi. Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA
Bursa'da teknik direktörler birbirine girdi. Apar topar hastaneye kaldırıldı
Bursa'daki U-17 maçı olaylı bitti.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde U-17 yaş kategorisi karşılaşmasında iki takımın teknik direktörleri birbirine girdi. Kavgada, yüzüne gelen tekme sonucu bir antrenörün dili boğazına kaçtı.

Olay, dün Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.00’da oynanan U-17 yaş kategorisi Gemlik Altınayak Spor ile Panayır Güneş Spor takımları 1-1 berabere kaldı, maç bitimi ise ortalık karıştı. Gemlik Altınayak Spor antrenörü Mevlüt K., Panayır Güneş Spor teknik direktörü Orhan Şanlı’nın yüzüne tekme attı. Yüzüne gelen tekme sonrası Şanlı’nın dili boğazına kaçtı. Şanlı, olay yerine gelen ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

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