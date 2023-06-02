Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘milletvekili’ kelimesidir. ‘Milletvekili’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre milletvekili nasıl yazılır? TDK milletvekili birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre milletvekili nasıl yazılır?

TBMM’de seçildikleri ili ve milleti temsil eden milletvekilleri önemli bir görev üstleniyor. Bu kelimeyi farklı alanlarda kullanmak isteyen kişiler dönem dönem birleşik ve ayrı yazım konusunda kararsız kalabiliyor.

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE MİLLETVEKİLİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu Sözlüğü içerisinde kelimelerin anlamları ve yazılışlar ile ilgili bilgiler yer alıyor. Kelimelerin yazılışlarında TDK’nın görüşü esas olarak kabul ediliyor. Dönem dönem yazımı karıştırılan kelimelerden biri olan “milletvekili” de sözlüğün içerisinde paylaşılmıştı.

Anayasa'ya göre millet meclisine seçimle giren millet temsilcisi, saylav, mebus, parlamenter, vekil anlamına geliyor.

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde yer alan bilgilere göre “milletvekili” kelimesi birleşik şekilde yazılır. Yani “millet vekili” şeklinde ayrı yazım yanlış kullanım olarak kabul edilirken, “milletvekili” şeklinde birleşik yazımı doğru olarak kabul görüyor.