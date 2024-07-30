Türk dizilerinin yeni yolculukları

Türk dizilerinin hangi ülkelere satıldığını ve hangi kanallarda ekrana geleceğini zaman zaman bu köşeden duyurmaya gayret ediyorum. Yeni gelişmeler var. Birlikte bakalım.

‘Doğduğun Ev Kaderindir’, ABD’de Passions, Kazakistan’da Qazakstan TV ve Gana’da Adom TV’de yayınlanacak ve diziyi satın alan ülke sayısı böylece dünya çapında 90’ı aşmış oldu. ‘Üç Kız Kardeş’, Sırbistan ve Karadağ’a; ‘Aşk ve Umut’, Polonya’ya; ‘Kara Sevda’, Venezuela’ya; ‘Adım Farah’, İtalya’ya; ‘Poyraz Karayel’, Bangladeş’e; ‘Kendi Düşen Ağlamaz’, Romanya’ya; ‘Hayatımın Neşesi’ ve ‘Benim Güzel Ailem’, Bosna Hersek’e; ‘Kader Oyunları (Bahar)’, Gürcistan’a; ‘Aşk ve Gurur’, Panama’ya; ‘İnci Taneleri’, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’ya da satıldı.

‘Kadın’, önümüzdeki hafta ‘Força de Mulher’ ismiyle Brezilya kanalı Record TV’de; ‘Yabani’, ‘Divlje srce’ adıyla çok yakında Karadağ’da; ‘İnci Taneleri’ ise, önümüzdeki günlerde Cezayir, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen’de yayınlanacak.

FUNDA ARAR’IN ‘ZİNDAN’I

Funda Arar, yeni şarkısı ‘Zindan’ı DMC etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Sheyh Ree imzalı şarkının düzenlemesini Ozade yaptı. Funda Arar, Safa Gülsoy’un yönetmenlik koltuğuna oturduğu şarkının klip çekimlerinde siyah ve beyaz kıyafetleriyle iki farklı kadını temsil etti.

Kolay ezberlenebilen sözleriyle ‘Zindan’, güzel bir çalışma olmuş. Ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

HALİL ERGÜN SETLERE DÖNÜYOR

Usta oyuncu Halil Ergün’ü izlemeyi özlemiştik. Nihayet, yeni sezonda Kanal D’de yayınlanacak ‘Güzel Aşklar Diyarı’ isimli diziyle ekranlara dönüyor.

Oyuncu, Kapadokya’da çekilecek dizide ‘Hâkim’ karakterine hayat verecek. Yılların eskitemediği dizi ‘Yaprak Dökümü’nde canlandırdığı ‘Ali Rıza Bey’ ile hâlâ konuşulan oyuncunun yeni dizisinde canlandıracağı karakterinin detayları ise gizemini koruyor.

Başrollerinde Halil Ergün’ün yer aldığı dizinin kadrosunda Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Ege Kökenli, Melis Birkan, Berkan Şal, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Ali Başar, Yunus Narin, Erdem Adilce, İlayda Sezgin, Miray Akay, Yankı Ayhan, Işıltı Su Alyanak, Mustafa Arda Işık, İbrahim Dizlek, Ersel Şibil, Yiğit Yapıcı gibi isimler yer alıyor.