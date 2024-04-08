Türk doktor İngiliz kadının kalçasını ellerken kameraya alındı

Kaynak: The Sun
Türk doktor İngiliz kadının kalçasını ellerken kameraya alındı
Gizli çekimlerle ortaya çıkarılan İngiltere'deki Türk doktorun davranışları, Avrupa genelinde şaşkınlığa neden oldu.

Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'de sağlık turizmini olumlu yönde etkilemiş, birçok turist estetik operasyonlar için Türkiye'yi tercih etmeye başladı.

Türkiye, sağlık turizmindeki bu popülerliğiyle dikkat çekerken, İngiltere'de yaşanan bir olayla gündeme geldi.

The Sun gazetesinin gizli çekimlerle ortaya çıkardığı bir Türk doktorun davranışları, Avrupa genelinde şaşkınlığa neden oldu.

Türk bir sağlık şirketinin İngiltere'de düzenlediği tanıtım turuna katılarak, bir otelde gerçekleşen kalça kaldırma ameliyatı tanıtımını gizli kamerayla kaydetti.

Bu tanıtımda, bir kadın gazeteci hasta rolüne girerek Türk doktorla görüşmüş ve doktorun etik olmayan muayene yöntemleri ifşa edildi.

Olayın detaylarına göre, Türkiye'de daha uygun fiyatlarla yapılan Brezilya tipi kalça kaldırma ameliyatını talep eden kadın, otel odasında Türk doktorla bir araya geldi.
İngilizce bilgisi sınırlı olan doktor, tercüman aracılığıyla kadınla iletişim kurmuş, ancak muayene sırasında beklenmedik bir şekilde kadının pantolonunu indirerek kalçasını incelemeye başladı.

Bu tanıtım sırasında birçok yasanın ihlal edildiğini ve Dr. Serkan Süleyman Aslan'ın adının açıkça belirtildiğini yazdı.

Gazete, kadının tıbbi geçmişini paylaşması istenmesine rağmen, doktorun tercüman eşliğinde ve mahremiyet sağlayacak bir perde olmadan muayeneyi gerçekleştirdiğini belirtti.

Fiyat farkının neredeyse iki kat olduğu belirtilen haberde, fiziki muayenenin çok kısa sürdüğü ve güvenlik endişelerinin dile getirildiği, ancak tercümanın hastanede herhangi bir sorun olmadığını savunduğu ifade edildi.

Ayrıca, Dr. Aslan'ın herhangi bir ölümle ilişkilendirilmediğini, ancak İngiliz muhabire yapılan 5.000 sterlinlik paket teklifinde 200 sterlin indirim sunulduğunu ve bu teklifin detaylarının paylaşılmadığını yazdı.

İngiltere'de benzer ameliyatların fiyatının 9 bin sterline kadar çıkabildiği ve indirim teklifinin görüşmeden 48 saat sonra tekrarlandığı belirtildi.

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