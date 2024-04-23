Türk Dünyası Vakfı’na ‘Göç Müzesi’ olması için devredilmişti: TÜGVA Kıraathanesi tabelası asıldı

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Türk Dünyası Vakfı’na müze olması amacıyla devredilen, ancak, “TÜGVA Kıraathanesi” tabelası asılan “Eti Şehir ve Göç Müzesi” binası önünde açıklama yaptı.

ETİ Şehir ve Göç Müzesi ile ilgili geçmişte yaşananları hatırlatan Süllü, “Hepimizin bildiği gibi, 2013 yılında Eskişehir’in ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ unvanını almasıyla kanunla Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı kurulmuştu. 31 Aralık 2013’te ajans, kanun gereği, süresi bittiğinden varlıklarını Büyükşehir Belediyesi’ne devretmesi gerekirken tasfiyesi, 2014 yerel seçimleri sonrasına bırakılmıştı. Seçimlerde Büyükşehir Belediyesi’ni Yılmaz Büyükerşen’in kazanması sonrası Büyükşehir Belediyesine devredilmesi gereken varlıklar kurulan Türk Dünyası Vakfı’na devredilmişti” dedi.

"VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ ACİLEN KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPMALI"

Süllü, TÜGVA’ya kullanım amacına aykırı olarak tahsis eden ve aralarında geçmiş dönem iki AKP’li milletvekili ile bürokratların da olduğu Vakıf Mütevelli Heyeti’nin acilen bir açıklama yapması gerektiğini ifade etti.

Süllü, “Kimse bizden, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden kaynakları kesilen TÜGVA’nın şimdi de Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden, şehrimizin değerlerini hedef almasına sessiz kalmamızı beklemesin. TBMM Başkanlığı’na konu ile ilgili soru önergemizi verdik. Ancak, yanıt gelene kadar öncelikle Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti ve Valiliğin Eskişehir kamuoyunu acilen aydınlatması gerekir” dedi.

CHP'li Süllü, şu sorulara yanıt istedi:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Türk Dünyası Vakfı’na tahsis edilen müzenin aradan geçen 9 yılda açılmamasının gerekçesi nedir? Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında kullanım amacı “müze” olan Eti Şehir ve Göç Müzesi’nin tabelasının indirilerek yerine, kullanım amacına aykırı olarak “TÜGVA Kıraathane” tabelasının asılmasıyla ortaya çıkan işlem için, Vakıf Genel Kurulu kararı alınmış mıdır? Bu kararı kim vermiştir Yapılan işlem 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’na uygun mudur ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne herhangi bir başvuru olmuş mudur? 'Müze' tahsisli olarak açılmaya hazır olan Eti Şehir ve Göç Müzesi’nin TÜGVA’ya “kıraathane” olarak tahsis edilmesinin gerekçesi ve kamu yararı nedir Eskişehir’de toplum yararına çeşitli projelere de destek veren proje sponsoru Eti Şirketler Grubu’ndan, TÜGVA’ya tahsisle ilgili herhangi bir izin veya onay alınmış mıdır? Açılmaya hazır müzenin içindeki tefrişat ve yapımlara ne olmuştur? Sürekli kamu kaynaklarına göz koyan TÜGVA, kıraathane açmak için şehirde başka hiçbir yer bulamadı da şehrimizin kültürel geçmişini geleceğe taşıyacak müzemize mi göz koydu?"

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Süllü, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Bunu kabul etmemiz mümkün değildir; yanlış karardan acilen dönülmelidir. Yerel yönetimlerimizin projeleri ile turizm şehri olan, müzelerinin de çekim noktası olduğu Eskişehir’imizin kültürü ve göç hafızasının, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak; ülkemizde ilk olma özelliğini taşıyacak şehir ve göç müzesi olması gerektiği gibi, mutlaka açılmalıdır. Konunun takipçisi olacağımız bilinmelidir."