Türk firması dev indirim yaptı Almanya'da kuyruklar oluştu. Gurbetçilerin ve Almanların yüzü güldü

Murat Öztürk
Türk firması dev indirim yaptı Almanya'da kuyruklar oluştu. Gurbetçilerin ve Almanların yüzü güldü
Uzun yıllardır yemek takımından küçük elektrikli ev aletlerine kadar 140 kategoride, 10.000'i aşkın ürün yelpazesine sahip Karaca, Berlin'de ürünlerine yüzde 70 indirim uygulayınca müşteriler dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Pandemiden sonra alım gücü düşen insanların ilk tercihi indirimli ürünler oluyor. Türkiye'nin dev mağazaları arasında bulunan Karaca, Berlin Buckower Damm 106'da bulunan mağazasında yüzde 70 indirim yaptı.

Bunu duyan gurbetçilerimiz ve Almanlar mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. "Karaca ürünleri yüzde 70'e varan indirimle satılıyor" yazıyla paylaşılan gönderi kalabalığın her geçen dakika daha da artmasına neden oldu.

İndirimli ürünlerden alabilmek için sabah saatinde gelip kuyruğa girdiğini söyleyen bir gurbetçimiz "Yüzde 70 indirimi duyunca ilk işim buraya gelmek oldu. Evimdeki tüm eksikleri buradan tamamlamayı düşünüyorum. Kaliteli ürünleri bu fiyata almak imkansız" dedi.

Alman bir kız ise "Bu sene evleneceğim. Bazı eksiklerimi ucuz fiyata buradan bulabilirim diye geldim. Henüz içeriye giremedim. Ama girdiğimde ilk tercihim indirimli ürünler olacak. Anneler Günü için anneme de hediye alacağım" diye konuştu.

Bu indirimin her firmanın yapması gerektiğini söyleyen bir başka gurbetçimiz de "Bu kadar indirim yapıp şirket yine para kazanabiliyorsa bunu irdelemek lazım. Belki elde kalan ürünlere indirim uygulamış olabilirler. Bunu içeriye girince göreceğiz" dedi.

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