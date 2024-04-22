Yurt dışına çıkarılan 6,9 milyar dolara açıkladı. Mahfi Eğilmez'den şok iddia

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, bloğunda Türkiye'nin ödemeler dengesini analiz ettiği yazısında kritik bir konuya dikkat çekti. Eğilmez, bu yılın ilk iki ayında 6,9 milyar dolarlık negatif bir net hata ve noksanla karşı karşıya kalındığını aktardı. Eğilmez, Türkiye’den dışarıya nereden ve nasıl çıktığı saptanamayan 6,9 milyar dolar tutarında çıkış olduğunu kaydetti.

Hazine eski müsteşarlarından Dr. Mahfi Eğilmez bloğunda kaleme aldığı yazısında Türkiye'nin ödemeler dengesini analiz etti. Mahfi Hoca'ya göre yabancı sermayenin artık Türkiye'de kısa vadeli yatırımlarda yer aldığına dikkat çekti.

Ödemeler dengesinin bir ekonomide yerleşik kişilerin başka ekonomilerdeki yerleşik kişilerle ekonomik işlemlerinin sistematik kayıtları olduğunu ifade eden Mahfi Eğilmez, bu işlemlerde kullanılan paranın cinsi veya bu işlemleri yapan kişilerin uyruğu önemli olmadığın kaydetti.

Cari işlemler hesabında, gelirler giderleri aşmışsa cari fazla, giderler gelirleri aşmışsa cari açık söz konusu olduğunu kaydeden Eğilmez Yabancı sermaye yatırımlarının kısa vadeli olduğunu ifade etti.

HATA NOKSAK KALEMİNE DİKKAT ÇEKTİ ŞOK İDDİADA BULUNDU

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez'in ödemeler dengesiyle ilgili kritik iddiası şöyle:

"2023 yılının ilk iki ayında 1,4 milyar dolarlık pozitif net hata ve noksan kalemi vardı. Yani o dönemde Türkiye’ye nereden geldiği saptanamayan 1,4 milyar dolarlık giriş olmuştur. 2024 yılının ilk iki ayında ise 6,9 milyar dolarlık negatif bir net hata ve noksanla karşı karşıya kalmışız. Yani 2024’ün ilk iki ayında Türkiye’den dışarıya nereden ve nasıl çıktığı saptanamayan 6,9 milyar dolar tutarında çıkış olmuş".