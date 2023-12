Türk futbolu adına utanç gecesi! Avrupa'ya rezil olduk. Turgay Beşyıldız yazdı

Ankara'da galibiyete inanmış mekanın sahibi MKE Ankaragücü ile bu gece genele yayarsak orta halli futboluyla, daha fazla beraberliğe asılmış bir görüntü veren Çaykur Rizespor, kozlarını paylaştı.

Tribünde taraftarıyla "Tarihinden gelen derin sevgiyle" davaya, galibiyete inanmışlığın sahaya yansıması vardı başkent takımında. Gerçi Rize kafilesi de gezmeye gelmemişti Ankara’ya!

Çaykur Rizesporlu futbolcuların, sezon başındaki istekli futbolunu bu 90 dakikada yeniden hayata geçirmeye çalışan İlhan Palut, özellikle ilk yarıda bu duyguyu ve isteği ekibinde göremedi sanırım.

Eryaman Stadyumu’ndaki 8 derecelik hava her iki takım içinde bir meteroloji engeli değildi. Daha önce başkent ekibine karşı teknik direktörlük serüveninde 5 kez karşı karşıya gelen Palut, bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak, sarı-lacivertlilere karşı mağlubiyetle tanışmamıştı hiç. Bu gece de bunu son dakikada korudu, yine tanışmadı!

Kupa Beyi ev sahibi ise atmacaları misafir ettiği Süper Lig maçlarında, mağlubiyet yüzü görmedi. 9 galibiyet ve 5 beraberlikle bu istatistiğini koruyan sarı-lacivertliler bu gecede bunu yaptı. Galip gelemediyese de son dakikada berabere kaldı!

Sarı lacivertlilerde 10. dakikada Ali Sowe’nin attığı gol öncesinde, takım arkadaşı Cephas’ın topu eliyle kontrol etmesi, VAR’ın gözünden kaçmayınca monitörden golü izleyen Halil Umut Meler golü geçersiz kıldı.

*

Bu sayılmayan golden sonra, Rumen Morutan’ın driplinkle gelerek sol ayağından verdiği kavisle, kaleci Gökhan’ı ceza alanı üzerlerinden avlaması, başkent ekibini devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gönderdi.

Tolga’nın sakat olduğu için kadrosunda olmadığı Emre Belözoğlu’nun ekibi için üç puan adına önem taşıyan bu karşılaşmada, konuk ekipte ise Olawoyin cezalıydı.

İlk yarıda genelde üstün görüntü veren başkent ekibinin bu görselinden sonra, ikinci yarıda dengeler değişecek mi? Derken, bu yarının başında Ankaragücü’nün santrafor kaptanı 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalınca, takımını beklenmedik bir anda 10 kişi bıraktı.

Ankaragücü takımında dengeler bozulur mu acaba? Diye düşünürken, rakibin 10 kişi kalmasından sanırım rehavete kalan konuk ekipte o bölümde dengeler bozuldu. İlk 45 dakikadaki gibi taraftarını arkasına alan sarı-lacivertliler, bir grup taraftarının misafir tribünden desteğini hisseden atmacaların kalesinde hep tehlike oldu!

Bazen bir pozisyonla maçın oskarı yazılır hani! O da Pedrinho’nun, serbest atıştan dönen topa gelişine sert ve bombeli vuruşunda, yeşil-mavililerin kalecisi kaptan Gökhan’ın, direk dibinden yaptığı harika kurtarıştı aklımda kalan...

Bir takım 10 kişi kalınca, tribünde koltuklarına büzüşmeyip, taraftar nasıl hemen yetişir ve destek verir takımına? Diye soran olursa. Bazı takımların taraftar grupları gelsin de, onu Ankaragücülü taraftarlardan öğrensin derim. Anılar bahçesinde dolaşmış birkaç video bıraktılar bu gece, üstelik siyah-beyaz değil renkli idi!

Özellikle 70. dakikadan sonra ev sahibinin arazisine izinsiz girmeye başlayan Ç.K Rizespor da, bu yarıda CSKA Moskova’nın eski oyuncusu Arjantinli Julian de, Zeqhiri’nin yerine oyuna girmesiyle, for hattına hareket geldi. Bu bölümde ve uzatmalarda Ankaragücü defansını sık yoklamaya başlayan atmacalar, istediği beraberlik golüne uzatmaların son dakikasında ulaştı. Uzatmalarda bir kırmızı kartta bu sefer konuk ekipten Emirhan’a geldi ama maçta 1-1 bitmiş oldu.

Formalarının içinde aldığı her nefesin karşılığını vermeye uğraşanların; genelde üç puanı alıp götürdüğü bu lig de, futbol teorisini çim zemin üstünde pratiğe geçirenler, top ayağına gelmeden rakip, göz, vücut ve alan markajını önceden kontrol ederek, ne yapacağına karar verebilenlerin galibiyetleriyle sonuçlanırken, bu gece her iki takımda aslında hak ettiğini aldı.

Yazı bitti. Yazıyı servisimize attım. Hemen ardından MKE Ankaragücü’ne hiç yakışmayan bir rezillik gördüm. Maç bitiminde MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahanın ortasına giderek, orta hakem Halil Umut Meler’i ansızın yumrukladı. Yere düşen Meler’in sol gözü anında morardı. kim olduğunu öğrenemediğim iki dengesizde! Yerde Meler’i tekmelemeye başladı. Yazıklar olsun. Türk futbolu adına bir rezillik bu. Eğer Ankaragücü’nün sahasını kapatmazsanız, o kulübün başkanına ve yerde iken tekmeleri atan henüz kim olduklarını öğrenemediğimiz o iki kişiyi, spor kulüplerinden ve müsabakalardan yarın sabah ömür boyu men etmezseniz yazıklar olsun. Avrupa’ya rezil olduk yine!’’