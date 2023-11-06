Türk halkının en büyük iki korkusu ortaya çıktı

Ipsos'un yaptığı ankete göre, 29 ülke arasında göçten duyulan endişenin en yüksek olduğu ülkeler arasında Türkiye ikinci sırada. Türkiye'de en çok korkulan konusu ise 'enflasyon.'

Türk halkının en büyük iki korkusu ortaya çıktı

Kamuoyu araştırma şirketi Ipsos,22 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

Ipsos, ankete katılan vatandaşlara "Ülkenizde en çok hangi konuyu endişe verici buluyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

GÖÇ KORKUSUNDA TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

Yapılan anket sonucunda, 29 ülke arasında göçten duyulan endişenin en yüksek olduğu ülkeler arasında Türkiye, Almanya’dan sonra ikinci sırada.

Almanya'da göç endişesi geçen aya göre 11 puan artarak yüzde 44'e yükseldi. Bu Suriye'den sığınmacı akınının yaşandığı Mart 2016'dan bu yana en yüksek seviye. Türkiye'de ise göç endişesi yüzde 41'e yükseldi. Bu Hollanda'da yüzde 32 ve İngiltere'de yüzde 29 ile birlikte göç endişesinin en yüksek olduğu 3 ülkeden biri. Göç endişesinde tüm ülkelerin ortalaması ise yüzde 15.

kapak-032454.jpg

TÜRKİYE'DE EN ENDİŞE VERİCİ KONULAR AÇIKLANDI

Ipsos, Türkiye genelinde en çok endişe duyulan konuların anketini yaptı. Çıkan verilere göre Türkiye’de en çok endişe duyulan konu yüzde 55 ile “Enflasyon.” Enflasyonun ardından yüzde 31'lik oranla yolsuzluk ve sosyal eşitsizlik endişesi geliyor. Daha sonra sırasıyla, suç ve şiddet yüzde 23, vergiler yüzde 20, mali/siyasi yolsuzluk yüzde 20

Yüzde 19 işsizlik, yüzde 19 eğitim, yüzde 14 iklim değişikliği, yüzde 14 terörizm, yüzde 9 ahlaki gerileme, yüzde 7 aşırılıkçılığın yükselmesi, yüzde 4 çevreye olan tehditler, yüzde 4 sağlık hizmetleri, yüzde 3 koronavirüs, yüzde 3'ü krediye erişimin engellenmesi, yüzde 2 sosyal programların sürdürülmemesi, yüzde 1 ise ülkeler arasında askeri çatışmalar.

bloom3.jpg

Öne Çıkanlar
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
İzmir’de denizde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor Gündem
İzmir’de denizde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
Yüzlerce öğrenci hastaneye kaldırıldı. KYK yurtlarında skandallar bitmiyor Gündem
Yüzlerce öğrenci hastaneye kaldırıldı. KYK yurtlarında skandallar bitmiyor
Böylesi ancak Türkiye'de olur: Ankara’da kazayı izleyen sürücü de kaza yaptı Gündem
Böylesi ancak Türkiye'de olur: Ankara’da kazayı izleyen sürücü de kaza yaptı
Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 30 roket fırlatıldı Dünya
Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 30 roket fırlatıldı
Dilan - Engin Polat çiftine kayyum şoku: Kara para aklama suçundan tutuklanmışlardı Gündem
Dilan - Engin Polat çiftine kayyum şoku: Kara para aklama suçundan tutuklanmışlardı
Sinop'ta otomobil 20 metreden uçtu: 3 yaralı Gündem
Sinop'ta otomobil 20 metreden uçtu: 3 yaralı
Ali Koç Fenerbahçe efsanesi Ögün Altıparmak'ı toplantıdan kovdu! Söylediği söz sonrası Ali Koç küplere bindi Spor
Ali Koç Fenerbahçe efsanesi Ögün Altıparmak'ı toplantıdan kovdu! Söylediği söz sonrası Ali Koç küplere bindi