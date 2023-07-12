Türk Hava Yolları çalışanlarına ikinci zam

Hava-İş, THY yönetimi ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası zam oranın yüzde 41’e yükseltildiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları çalışanlarına ikinci zam

Türk Hava Yolları (THY) genel merkezinde gerçekleşen toplantıda sonuç çıktı.

Hava-İş sendikasının Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, üyelerine yönelik yaptığı açıklamada, kazanılan zam oranının %41’e yükseltildiğini duyurdu.

Tatlıbal, üyelerin güçlü duruşu ve sendikaya duydukları güvenin, yapılan doğru mücadele ve müzakerelerin sonucunda bu başarının elde edildiğini söyledi.

Twitter’dan paylaşımda bulunan Ali Kemal Tatlıbal’ın açıklaması şöyle:

Değerli Arkadaşlarım, sizlerin GÜÇLÜ duruşu ve bizlere hissettirdiğiniz güven ile yürüttüğümüz görüşmelerin sonucunda; Tis gereği kazanımımız olan %20.77’lik zam, yaptığımız doğru mücadele ve doğru müzakere ile “%41” oranına yükseltilmiştir. Tüm üyelerimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Sizlerle çok daha GÜÇLÜYÜZ!

thy-zam.jpg

KAHVELİ FOTOĞRAF TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sendikayla yüzde 41 oranında anlaşmadan önce Bolat, LinkedIn hesabında THY çalışanlarına yüzde 20,77 oranında zam yapılacağını duyuran bir paylaşım yapmıştı.

Bolat'ın paylaşımında “Gönül rahatlığıyla kahvemi içiyorum. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık” ifadelerine yer vermesi ve kahve içerken fotoğraf paylaşması ise tepkilere neden olmuştu.

Zam oranlarının paylaşılmasının ardından Türkiye Sivil Havacılık Sendikası ise Bolat'ın kahveli paylaşımına atıfta bulunarak zam oranına tepki göstermişti.

Sendikanın internet sitesinden ‘Birlik Çağrısı' başlığıyla yapılan yazılı açıklamada yeni sözleşme süreci başlamadan eylem planı yapılabileceğine işaret edilmişti.

thy-de-baskanin-zam-fotografi-tepki-cekti-283407big.jpg

Öne Çıkanlar
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Son Dakika... Muğla Milas'ta orman yangını Güncel
Son Dakika... Muğla Milas'ta orman yangını
Yeni emekli olanlar ve EYT'lilere 10 bin lira promosyon Ekonomi
Yeni emekli olanlar ve EYT'lilere 10 bin lira promosyon
Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonu Sakarya Büyükşehir’den Spor
Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonu Sakarya Büyükşehir’den
Dondurucunun içerisinde parçalanmış ceset bulundu. İstanbul’da kan donduran olay Güncel
Dondurucunun içerisinde parçalanmış ceset bulundu. İstanbul’da kan donduran olay
Stoltenberg: "En büyük risk, savaşı Putin'in kazanması" Dünya
Stoltenberg: "En büyük risk, savaşı Putin'in kazanması"
Başvuru için geri sayım başladı: Öğretmenlerin zamlı sınav ücreti belli oldu! Güncel
Başvuru için geri sayım başladı: Öğretmenlerin zamlı sınav ücreti belli oldu!
Oyuncu melis Sezen'in erotik gün batımı dansı olay oldu Magazin
Oyuncu melis Sezen'in erotik gün batımı dansı olay oldu