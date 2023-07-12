Türk Hava Yolları çalışanlarına ikinci zam

Türk Hava Yolları (THY) genel merkezinde gerçekleşen toplantıda sonuç çıktı.

Hava-İş sendikasının Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, üyelerine yönelik yaptığı açıklamada, kazanılan zam oranının %41’e yükseltildiğini duyurdu.

Tatlıbal, üyelerin güçlü duruşu ve sendikaya duydukları güvenin, yapılan doğru mücadele ve müzakerelerin sonucunda bu başarının elde edildiğini söyledi.

Twitter’dan paylaşımda bulunan Ali Kemal Tatlıbal’ın açıklaması şöyle:

Değerli Arkadaşlarım, sizlerin GÜÇLÜ duruşu ve bizlere hissettirdiğiniz güven ile yürüttüğümüz görüşmelerin sonucunda; Tis gereği kazanımımız olan %20.77’lik zam, yaptığımız doğru mücadele ve doğru müzakere ile “%41” oranına yükseltilmiştir. Tüm üyelerimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Sizlerle çok daha GÜÇLÜYÜZ!

KAHVELİ FOTOĞRAF TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sendikayla yüzde 41 oranında anlaşmadan önce Bolat, LinkedIn hesabında THY çalışanlarına yüzde 20,77 oranında zam yapılacağını duyuran bir paylaşım yapmıştı.

Bolat'ın paylaşımında “Gönül rahatlığıyla kahvemi içiyorum. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık” ifadelerine yer vermesi ve kahve içerken fotoğraf paylaşması ise tepkilere neden olmuştu.

Zam oranlarının paylaşılmasının ardından Türkiye Sivil Havacılık Sendikası ise Bolat'ın kahveli paylaşımına atıfta bulunarak zam oranına tepki göstermişti.

Sendikanın internet sitesinden ‘Birlik Çağrısı' başlığıyla yapılan yazılı açıklamada yeni sözleşme süreci başlamadan eylem planı yapılabileceğine işaret edilmişti.