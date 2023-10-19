Türk Hava Yolların'ndan İtalya seferlerine iptal açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), İtalya’da yapılacak grev nedeniyle 20 Ekim Cuma günü bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen seferler arasında Milano-İstanbul hattı da bulunuyor.



Türk Hava Yolları (THY), İtalya’da yapılacak grev nedeniyle 20 Ekim Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı iptal etti. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, grev dolayısıyla cuma günkü TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano, TK 1874 Milano-İstanbul, TK 1895 İstanbul-Milano ve TK 1896 Milano-İstanbul seferlerinin karşılıklı iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, iptal edilen seferlere bilet alan yolcuların mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alındığı ve alternatif uçuş imkanlarının sunulduğu kaydedildi. Ayrıca yolcuların uçuş durumlarını THY’nin internet sitesinden veya çağrı merkezinden takip etmeleri tavsiye edildi.

İtalya’da hava taşımacılığı çalışanları, ücret artışı ve iş güvencesi talebiyle 20 Ekim Cuma günü 24 saatlik greve gidiyor. Grev nedeniyle İtalya’daki hava trafiği büyük ölçüde aksayacak ve yüzlerce uçuş iptal edilecek. Grevin THY’nin yanı sıra diğer havayolu şirketlerini de etkilemesi bekleniyor.

THY’nin İtalya’ya olan seferleri, Türkiye ile İtalya arasındaki ticari ve turistik ilişkiler açısından önemli bir rol oynuyor. THY, İtalya’nın Roma, Milano, Venedik, Napoli, Bologna ve Catania şehirlerine uçuş düzenliyor. THY’nin İtalya’ya olan uçuş kapasitesi ise yıllık yaklaşık 1 milyon yolcu olarak biliniyor.