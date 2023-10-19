Türk Hava Yolların'ndan İtalya seferlerine iptal açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), İtalya’da yapılacak grev nedeniyle 20 Ekim Cuma günü bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen seferler arasında Milano-İstanbul hattı da bulunuyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk Hava Yolların'ndan İtalya seferlerine iptal açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), İtalya’da yapılacak grev nedeniyle 20 Ekim Cuma günü bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen seferler arasında Milano-İstanbul hattı da bulunuyor.

Türk Hava Yolları (THY), İtalya’da yapılacak grev nedeniyle 20 Ekim Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı iptal etti. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, grev dolayısıyla cuma günkü TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano, TK 1874 Milano-İstanbul, TK 1895 İstanbul-Milano ve TK 1896 Milano-İstanbul seferlerinin karşılıklı iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, iptal edilen seferlere bilet alan yolcuların mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alındığı ve alternatif uçuş imkanlarının sunulduğu kaydedildi. Ayrıca yolcuların uçuş durumlarını THY’nin internet sitesinden veya çağrı merkezinden takip etmeleri tavsiye edildi.

İtalya’da hava taşımacılığı çalışanları, ücret artışı ve iş güvencesi talebiyle 20 Ekim Cuma günü 24 saatlik greve gidiyor. Grev nedeniyle İtalya’daki hava trafiği büyük ölçüde aksayacak ve yüzlerce uçuş iptal edilecek. Grevin THY’nin yanı sıra diğer havayolu şirketlerini de etkilemesi bekleniyor.

THY’nin İtalya’ya olan seferleri, Türkiye ile İtalya arasındaki ticari ve turistik ilişkiler açısından önemli bir rol oynuyor. THY, İtalya’nın Roma, Milano, Venedik, Napoli, Bologna ve Catania şehirlerine uçuş düzenliyor. THY’nin İtalya’ya olan uçuş kapasitesi ise yıllık yaklaşık 1 milyon yolcu olarak biliniyor.

İlgili Haberler
Halkın cebinden çıkacak. Vatandaşa kötü haber
Bir bomba da petrole düştü. Sürücülere eyvah dedirtecek gelişme
Öne Çıkanlar
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Rosier'in ceketi sosyal medyada gündem oldu. Taraftar ayağa kalktı Spor
Rosier'in ceketi sosyal medyada gündem oldu. Taraftar ayağa kalktı
Tuvalete telefonla gidenlere kötü haber Sağlık
Tuvalete telefonla gidenlere kötü haber
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına mevlitli kutlama. Program posterle duyuruldu Gündem
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına mevlitli kutlama. Program posterle duyuruldu
Darende'de ağır hasarlı binalar yıkılıyor Gündem
Darende'de ağır hasarlı binalar yıkılıyor
Galatasaray'da derbi öncesi flaş Kerem ve Abdülkerim kararı Spor
Galatasaray'da derbi öncesi flaş Kerem ve Abdülkerim kararı
Tüm yurt kışa hazırlanırken Eskişehir yaz'ı yaşayacak Gündem
Tüm yurt kışa hazırlanırken Eskişehir yaz'ı yaşayacak
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın