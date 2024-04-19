Türk işçisini atıp yerine yabancı işçi getiriyorlar. Önce Hindistan'dan şimdi Afrika'dan

Türkiye’nin en büyük piliç üreticilerinden olan Gedik firmasının, Türk işçileri çıkararak yerlerine Afrikalı işçileri çalıştırdığı ortaya çıktı.

Skandal, yabancı uyruklu çalışanların TikTok üzerinden yaptıkları paylaşım ile gün yüzüne çıktı. Söz konusu paylaşımlardan Türkiye’ye gelip çalışmanın ne kadar kolay olduğundan bahsediliyor.

TÜRKİYE’YE NASIL GELEBİLECEKLERİNİ SORUYORLAR

Paylaşımlara gelen yorumlarda ise, dünyanın farklı yerlerindeN Türkiye’ye gelip çalışmak isteyen yabancı uyruklular Gedik firmasında çalışanlardan tüyo istediği görülüyor.

Söz konusu firmada çalışan Afrikalıların ise TikTok üzerinden açtıkları yayında işin kolaylığından bahsettikleri ve Türkiye'ye gelmek isteyen Afrikalılara ön ayak oldukları görüldü.

İşte o yorumlar:

LEZİTA FİRMASI DA YABANCILARI İŞE ALMIŞTI

Geçtiğimiz ay, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçileri, toplu iş sözleşmesine patronun oturmaması kararı sonrasında grev kararı sonrası, patron greve çıkan işçilerin yerine Hintlileri işe almıştı.

7 Mart tarihinde işbaşı yapmayacağını ilan edip, anayasal hakları olan grev yoluna başvuran işçilerden birçoğu işten çıkarılmış, firma, fabrika alanında işçilerin daha önce grev yaptıkları alanı da dikenli tellerle çevirmişti.

HİNDİSTANLI İŞÇİLER ALINDI

Türk işçilerin grev kararından sonra Türk işçileri işten çıkararak Hindistan’dan işçi alımı yapan Lezita, greve çıkan işçilerin grevini kırmak ve üretimi devam ettirmek için Hindistan’dan getirilen işçilerin Turgutlu’da bir binaya yerleştirildiklerini ve kendilerine banka hesabı açıldığını öne sürdü.