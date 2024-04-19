Türk işçisini atıp yerine yabancı işçi getiriyorlar. Önce Hindistan'dan şimdi Afrika'dan

Kaynak: Haber Merkezi
Türk işçisini atıp yerine yabancı işçi getiriyorlar. Önce Hindistan'dan şimdi Afrika'dan
Türkiye’nin dev piliç üreticisi Lezita’nın ardından Gedik firmasının da Türk işçilerini çıkararak, yerlerine Afrikalı işçiler çalıştırdığı ortaya çıktı.

Türkiye’nin en büyük piliç üreticilerinden olan Gedik firmasının, Türk işçileri çıkararak yerlerine Afrikalı işçileri çalıştırdığı ortaya çıktı.

Skandal, yabancı uyruklu çalışanların TikTok üzerinden yaptıkları paylaşım ile gün yüzüne çıktı. Söz konusu paylaşımlardan Türkiye’ye gelip çalışmanın ne kadar kolay olduğundan bahsediliyor.

1-006.jpg

2-005.jpg

TÜRKİYE’YE NASIL GELEBİLECEKLERİNİ SORUYORLAR

Paylaşımlara gelen yorumlarda ise, dünyanın farklı yerlerindeN Türkiye’ye gelip çalışmak isteyen yabancı uyruklular Gedik firmasında çalışanlardan tüyo istediği görülüyor.

Söz konusu firmada çalışan Afrikalıların ise TikTok üzerinden açtıkları yayında işin kolaylığından bahsettikleri ve Türkiye'ye gelmek isteyen Afrikalılara ön ayak oldukları görüldü.

İşte o yorumlar:

5-001.jpg

6-002.jpg

4-001.jpg

LEZİTA FİRMASI DA YABANCILARI İŞE ALMIŞTI

Geçtiğimiz ay, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçileri, toplu iş sözleşmesine patronun oturmaması kararı sonrasında grev kararı sonrası, patron greve çıkan işçilerin yerine Hintlileri işe almıştı.

7 Mart tarihinde işbaşı yapmayacağını ilan edip, anayasal hakları olan grev yoluna başvuran işçilerden birçoğu işten çıkarılmış, firma, fabrika alanında işçilerin daha önce grev yaptıkları alanı da dikenli tellerle çevirmişti.

7-002.jpg

HİNDİSTANLI İŞÇİLER ALINDI

Türk işçilerin grev kararından sonra Türk işçileri işten çıkararak Hindistan’dan işçi alımı yapan Lezita, greve çıkan işçilerin grevini kırmak ve üretimi devam ettirmek için Hindistan’dan getirilen işçilerin Turgutlu’da bir binaya yerleştirildiklerini ve kendilerine banka hesabı açıldığını öne sürdü.

İlgili Haberler
Tavuk kanat fiyatı bakın ne kadar oldu? Ekonominin bu hale gelmesinin sorumlusu kim?
Türk işçisini atıp Hintli işçi getirdi. Hem Hintli işçi getirdi hem de 10. yıl marşı çaldılar
Ramazan fırsatçısı beyaz etçilere suçüstü
Ramazan fırsatçısı beyaz etçilere suçüstü
Ünlü tavuk markalarına soruşturma. Skandal iddialar vardı
Son Haberler
Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? Feyyaz Uçar'dan flaş açıklama Spor
Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? Feyyaz Uçar'dan flaş açıklama
İran'ın İHA'sı tarlada görüntülendi Dünya
İran'ın İHA'sı tarlada görüntülendi
CHP’li başkan sığınmacılara ait ruhsatsız iş yerlerini kendi elleriyle mühürledi: Amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz Gündem
CHP’li başkan sığınmacılara ait ruhsatsız iş yerlerini kendi elleriyle mühürledi: Amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz
Ertem Şener nasıl ölmek istediğini açıkladı. Duyanlar dondu kaldı Spor
Ertem Şener nasıl ölmek istediğini açıkladı. Duyanlar dondu kaldı
Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Yaşam
Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
CHP AKP’nin tuzağına düşüyor! Gündem
CHP AKP’nin tuzağına düşüyor!
Bir Yahudi’nin kaleminden Türkiye! Yazarlar
Bir Yahudi’nin kaleminden Türkiye!