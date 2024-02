Ramazan fırsatçısı beyaz etçilere suçüstü

Betül Alakent'in haberine göre, ramazan ayına günler kala fırsatçılar bir bir ortaya çıktı. Kırmızı ette fahiş fiyat artışları için soruşturma başlatan kurum beyaz et sektöründe de 4 koldan inceleme yapıyor.

2023'ün son aylarında gelen şikâyetler üzerine inceleme başlatan kurum, yaptığı incelemeler sonucunda 10 şirketin rekabeti ihlal ettiğini saptandı.

BİLGİLERİ PAYLAŞIYORLAR

Ocak ayında açılan soruşturmaların ilki Abalıoğlu (Lezita), Aspiliç, Banvit, Beypiliç, CP, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu ve Şenpiliç olmak üzere beyaz et üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren 10 şirket hakkında yürütülüyor. Soruşturulan şirketlerin ileri tarihli fiyat değişimleri, maliyetleri, üretim ve stok bilgileri gibi ticari sır niteliğindeki hassas ve gizli bilgilerini birbirleriyle paylaşarak rekabeti kısıtlayıcı bir anlaşma içinde olup olmadıkları inceleniyor.

BAYİLER ANLAŞTI

Diğer üç soruşturmada ise Abalıoğlu'nun (Lezita), Erpiliç'in ve Hastavuk'un bayileri arasındaki rekabeti kısıtlamaya yönelik uygulamaları inceleniyor. Gerek üreticiler gerekse de bayiler arasındaki rekabeti bozan davranışların inceleyen kurum, bu durumun beyaz et sektöründe fiyatları yükseltildiğini ve tüketicinin zararına sebep olduğunu belirledi. Kurulun tespitleri sonrasında kendilerine ceza kesileceğini anlayan tavuk firmalarının bazılarının uzlaşmaya başvurduğu öğrenildi.

ÇALIŞANA DA CEZA GELEBİLİR

Soruşturma kapsamında rekabeti ihlal etmeye devam eden teşebbüsler için de cezaların ağırlaştırılacağının vurgulayan Başkan Küle, "Bu doğrultuda, Kanun'un verdiği yetkiler çerçevesinde, rekabete aykırı eylemlerde bulundukları tespit edilen şirketlere cirolarının yüzde 10'una kadar para cezası uygulanabilecektir. Ayrıca, bu şirketlerin rekabete aykırı eylemlerin hayata geçirilmesinde belirleyici rolü olduğu saptanan yöneticilerine ve çalışanlarına da şirkete uygulanan cezanın yüzde beşine kadar şahsi para cezasına hükmedilebilecektir" ifadelerine yer verdi.

BİR SENE YÜZDE 67 ARTTI

TÜİK verilerine göre gıda fiyatlarındaki artış en çok kırmızı ve beyaz ette görüldü. Ocakta kümes hayvanı etlerinin fiyatı aylık yüzde 3.66 artışla yıllık yüzde 67 artış gösterdi.

Göğüs etinden buduna kadar farklı satış fiyatları bulunan beyaz ette bütün tavuk kilogram fiyatı ortalama 75-80 TL'den satışa sunuluyor. Geçtiğimiz yıl bunun fiyatı 40-45 TL aralığında bulunuyordu. Parçalanarak paketlenen but, incik, kanat göğüs ise geçtiğimiz yıl 60 ila 100 TL arasında satışa çıkarken şimdi 120 ila 180 TL arasında değişkenlik gösteriyor.