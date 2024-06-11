Türk kızı Nijerya Kralı’nın oğluyla evlendi! Saray beklerken gecekondu çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk kızı Nijerya Kralı’nın oğluyla evlendi! Saray beklerken gecekondu çıktı

Nijerya Kralı’nın oğlu ile evlenen Cansu Sancaktar (Nnonye) isimli genç kadın, kayınpederi ve kaynanasıyla kaldığı evi gezdirdi.

Cansu Sancaktar isimli genç kadın 7 sene önce vefat eden Nijerya Kralı’nın oğlu ile evlenerek, “Nnonye” soyismini aldı.

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Genç kadın, Nijerya’daki hayatını ve eşiyle geçirdiği vakitleri sosyal medyadan paylaşıyor.

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En son kayınpederi ve kaynanasının kaldığı evi paylaştı.

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Cansu Sancaktar, gelin gittiği evi böyle anlattı:

Nijerya’dan herkese selamlar kaynanam ile kayınpederimin evini geziyoruz.

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Kayınpederim 7 sene önce vefat etti. Kendisi ölmeden önce kraldı. O nedenle kapı biraz heybetli ve ismi yazıyor.

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Evet havalı ve cool. Eşim yardımcı oluyor sağ olsun. Giriş sağlanıyor eve… Evin giriş kısmı bu şekilde gözüküyor.

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Kaynanam hemen saçlarımı örgülü görüyor, beni bir güzel seviyor.

Neyse çok bakmayalım, nazarlara gelmeyelim.

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Eşim gördüğünüz üzere girer girmez sağ tarafa gidiyor. Bunun bir sebebi var. Çünkü kayınpederim ölünce sol tarafa ilk hanıma, sağ tarafı da benim kaynanama veriyorlar. İki eşi varmış.

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Kral olduğu için bir obje görüyoruz. Kendi heykeli var.

Arkada bir asker heykeli var. Burada maalesef onların mezarı var. Hiç bakmamışlar, çok üzüldüm.

Diğer heykelini görüyoruz.

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Burada halkla konuştuğu kısım.

Burası Mirimma House… Kaynanam için yaptırmış, onun ismini vermiş. Çok tatlı bence.

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Burada da kaynım, kaynanam beraber oturup bir şeyler yiyip içiyoruz.

Bahçede mango ağaçları ve palmiye ağaçları var.

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