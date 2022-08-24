Dolar ufak ufak yükselmeye devam ediyor. Her gün fıstıki makam yürüyor

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankasının ara verdiği faiz indirimine devam etmesiyle 18 sınırını aşan dolar kuru, 18 lira üzerine demir attı.

Güne 18,10 lira ile başlayan dolar kuru, saat 14:32 itibarıyla %0,30 artışla 18,16 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün en düşük 18,02 lira, en yüksek 18,13 lira seviyelerini gören dolar kuru, günü 18,11 lira seviyesinde kapattı.

EURO DOLAR KARŞISINDA 20 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Euro'nun dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesine gelmesi sonrasında dikkatler bu hareketin nereye kadar derinleşebileceğine çevrildi. TL'de ise makas 14 kuruşa çıktı. Euro kuru, saat 14:33 itibarıyla %0,14 azalışla 18,04 lira seviyesinde.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARLARI

2021 Eylül ayında faiz indirimlerine başlayan TCMB, 4 ayın ardından son indirimi Aralık ayında 100 baz puan olarak yapmış, böylece Eylül'de yüzde 19 seviyesinde bulunan faiz Aralık ayında yüzde 14'e çekilmişti.

2022 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası, Ağusos ayında sürpriz bir karar ile faizi yüzde 13'e düşürmüştü.

ERDOĞAN'DAN FAİZ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada faizin düşük kalmaya devam edeceğinin mesajını verdi. Faizi değil, yatırımı, istihdamı, ihracatı yüksek tutmak gerektiğini belirtti. Ayrıca enflasyonda da düşüş emarelerinin başladığını 2023’ün ilk çeyreğinde düşüşün hızlanacağını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün katıldığı bir yayında enflasyon için Aralık’ta baz etkisiyle beraber başlayacak düşüşün 2023’te hızlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon Temmuz’da %79 olurken İTO’nun açıkladığı İstanbul enflasyonu ise %99’a çıktı. İlk defa İstanbul ve yurt içi enflasyon arasındaki makas bu kadar açılıyor. ÜFE ise %144 ve aradaki fark rekor seviyede.

