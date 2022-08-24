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Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın "sürpriz" faiz indirim kararı sonrasında 18 barajını da yıkan dolar kuru için ünlü ekonomist Şeref Oğuz'dan korkutan bir uyarı geldi. Oğuz, "Dolar  için 23 Eylül yeni bir hareket alanı olabilir" dedi.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 14:08
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:17
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Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı. Ekonomi dünyasının en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz

Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı
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Haber3'te yer alan bilgiye göre, ünlü ekonomist Şeref Oğuz 20 yıl sonra ikinci kez dolar kurunun Euro'yu geçmesi hakkında değerlendirme yaptı. Dünya gazetesindeki köşesinde yorum yapan Oğuz, "Dolar 18 TL'de durursa öpüp başınıza koyun" dedi.

Şeref Oğuz "Dolar kuru 18,12 TL seviyesinde... Üstelik dolar tüm dünyada değer kazanıyor. Dolar Endeksi DXY 109,20 ile son 20 yılın zirvesinde rekor tazeledi. Bu gidişle dolar kuru 18 liralar ikliminde sonbaharı bulursa öpüp başımıza koyacağız. Euro/dolar paritesi de Avrupa’yı olduğu kadar, dolarla ithal edip Euro ile ihraç eden Türkiye’ye ilave külfet getirme potansiyeli taşıyor" dedi.

Şeref Oğuz "Eğer hükümet kanalında yeni bir temel sıkıntı yaşanmazsa; yani yeni kambiyo kısıtlamaları gelmezse, faiz konusunda yeni bir açıklama gelmezse; dolar için 23 Eylül yeni bir hareket alanı olabilir. Hatırlayacaksınız; dolar kuru 21 Aralık’ta zirve yapmıştı. 21 Aralık, en uzun geceydi. 23 Eylül ise sonbaharın başlangıcı, gece gündüz eşitlenmesi" diye konuştu. 

"Sonbahar enflasyonda yeni bir vadiye taşınacak" diyen Şeref Oğuz "Zira yaz aylarında gerilemesi beklenirken fiyatlar tırmanmıştı. Sonbahar ise okulların açılıp tatillerin bittiği dönemde, fiyatlarda gerileme beklemek safdillik olur" diye konuştu.
Şeref Oğuz "Yıla 13,40 TL’den başlayan dolar şimdi 18,12 TL seviyesinde. Dolar kuru yılbaşından bu yana yüzde 35,2 oranında yükseldi. Aynı dönemde enflasyon yüzde 45 gerçekleşti. Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketine göre cari yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 70,60. Dolardaki yıllık değer artışı 35’te kalmayacaktır. Enflasyonun peşi sıra dolarda tırmanışı izleyeceğiz belki... Yaşayıp göreceğiz" dedi.

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El Harezmî
24.08.2022 16:59
Matematikte sayılar vardır "dolar 18 de kalırsa öpüp de başınıza koyun" diye bir parametre yoktur. Bu kadar çok bilinmeyenli denklem olursa hesaplar da böyle yapılıyor zaar.  
 
Xyz falan
24.08.2022 15:50
Bugün USD gerçek değeri 24 TL olmalı  
 
Maçkalı
24.08.2022 15:17
Dolsa ne olur dolmasa ne olur demişti vatandaş. Öyle değil vatandaş efendi doldukça ekmek kūçūlūyor parası artıyor.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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