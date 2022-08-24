﻿Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı

Haber3'te yer alan bilgiye göre, ünlü ekonomist Şeref Oğuz 20 yıl sonra ikinci kez dolar kurunun Euro'yu geçmesi hakkında değerlendirme yaptı. Dünya gazetesindeki köşesinde yorum yapan Oğuz, "Dolar 18 TL'de durursa öpüp başınıza koyun" dedi.

Şeref Oğuz "Dolar kuru 18,12 TL seviyesinde... Üstelik dolar tüm dünyada değer kazanıyor. Dolar Endeksi DXY 109,20 ile son 20 yılın zirvesinde rekor tazeledi. Bu gidişle dolar kuru 18 liralar ikliminde sonbaharı bulursa öpüp başımıza koyacağız. Euro/dolar paritesi de Avrupa’yı olduğu kadar, dolarla ithal edip Euro ile ihraç eden Türkiye’ye ilave külfet getirme potansiyeli taşıyor" dedi.

Şeref Oğuz "Eğer hükümet kanalında yeni bir temel sıkıntı yaşanmazsa; yani yeni kambiyo kısıtlamaları gelmezse, faiz konusunda yeni bir açıklama gelmezse; dolar için 23 Eylül yeni bir hareket alanı olabilir. Hatırlayacaksınız; dolar kuru 21 Aralık’ta zirve yapmıştı. 21 Aralık, en uzun geceydi. 23 Eylül ise sonbaharın başlangıcı, gece gündüz eşitlenmesi" diye konuştu.

"Sonbahar enflasyonda yeni bir vadiye taşınacak" diyen Şeref Oğuz "Zira yaz aylarında gerilemesi beklenirken fiyatlar tırmanmıştı. Sonbahar ise okulların açılıp tatillerin bittiği dönemde, fiyatlarda gerileme beklemek safdillik olur" diye konuştu.

Şeref Oğuz "Yıla 13,40 TL’den başlayan dolar şimdi 18,12 TL seviyesinde. Dolar kuru yılbaşından bu yana yüzde 35,2 oranında yükseldi. Aynı dönemde enflasyon yüzde 45 gerçekleşti. Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketine göre cari yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 70,60. Dolardaki yıllık değer artışı 35’te kalmayacaktır. Enflasyonun peşi sıra dolarda tırmanışı izleyeceğiz belki... Yaşayıp göreceğiz" dedi.