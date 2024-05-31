Türk lirasında 33 ay sonra bir ilk. İbre tersine döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk lirasında 33 ay sonra bir ilk. İbre tersine döndü

Doların Türk Lirası karşısındaki düşüşü devam ediyor. Yeni güne kısmi artışla giren dolar/ TL 32,2235 seviyesinde işlem görüyor. Türk Lirası nisan ayından sonra mayısta da değer kazanmasıyla 33 ay sonra bir ilke imza attı.

Türk lirası, mayıs ayında da dolar karşısında değerini artırıyor. Türk Lirası nisan ayından sonra mayısta da değer kazanmasıyla 33 ay sonra bir ilke imza attı.

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Mevduat faizlerinde yaşanan yükseliş, Merkez Bankası'nın da TL mevduatlarını destekleyici adımlar atmasının ardından, dolar/TL mayıs ayını 32,22 seviyelerinde kapatıyor. Türk Lirası sürpriz bir şey yaşanmaz ve bu seviyelerde mayıs ayını kapatırsa yüzde 0,5 değerinde artış gösterecek.

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AĞUSTOS 2021'DEN BU YANA İLK

Türk Lirası dolar karşısında nisan ayını yüzde 0,04 değer kazancıyla kapattı. Türk lirası 2021’in Ağustos ayından bu yana ilk kez iki ay üst üste dolar karşısında değer kazandı.

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