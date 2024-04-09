Türk milletinin alın teri bunlara gidiyor! Terörist başı Öcalan’ın yeğeninden skandal sözler

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Türk milletinin alın teri bunlara gidiyor! Terörist başı Öcalan’ın yeğeninden skandal sözler
PKK’nın siyasi kanadı DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, terörist başı olan amcası Abdullah Öcalan’ın soyadını taşımaktan gurur duyduğunu Meclis’te söylediği skandal sözleri X hesabından yeniden paylaştı.

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 3 yıl önce TBMM'de yapılan bütçe görüşmelerinde yaptığı skandal konuşmanın görüntülerini X hesabından yeniden paylaştı.

Milletvekili sıralarından Öcalan'ın soyadına yönelik eleştirilere yanıt veren Öcalan, soyadıyla gurur duyduğunu söyledi.

“HALKIMIZ DA KENDİ SOYADI GİBİ GÖRÜYOR”

"Soyadımla gurur duyuyorum. Bunu çok iyi bilin, bu soyadıyla yaşamaya devam edeceğim." diyen Öcalan paylaşımına, "Soyadımızla gurur duyuyoruz. Halkımız da kendi soyadı gibi görüyor." notunu düştü.

Öcalan'ın paylaşımına tepki yağdı.

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