CHP’nin 324 oy farkla kazandığı belediyeye kayyum atandı

CHP’li aday Deniz Yağan’ın 5 bin 82 oyla seçimi önde bitirdiği Pınarbaşı’nda, mevcut belediye başkanı Memduh Uzunoğlu 4 bin 758 oy alarak 2’nci sırada yer almıştı.

Bunun üzerine MHP’li yetkililer, mühürsüz pusulaların olduğu iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için itirazda bulunmuştu. İlçe Seçim Kurulu da 6 ‘evet’, 1 ‘ret’ oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. İlçedeki seçmen 2 Haziran’da yeniden sandığa gidecek.

Bu süre zarfında ise belediyeyi vali yardımcısı yönetecek.

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada “Valilik makamının 07.04.2024 tarihli, 103422 olur sayısı ile Pınarbaşı Belediye Başkanlığı görevine Kayseri Vali Yardımcısı Sayın Ömer Tekeş görevlendirilerek bugün itibariyle görevine başlamıştır” denildi.