Türk milletinin vergileri ile Arapça propagandası yapan TRT'ye ünlü spor spikeri böyle tepki gösterdi

TRT’nin ‘tabii’ platformunda yayınlanan ‘Koyu Beyaz’ isimli dizide yer alan bir sahne, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Dizide Türkoloji bölümünde okuyan biri Türk diğeri Pakistanlı iki öğrencinin Erasmus projesi kapsamında yurt dışına gidişi konu ediniliyor.

Dizinin bir sahnesinde Alper isimli Türk öğrenci, adını ‘kendi dilinde’ yazması için tahtaya davet ediliyor. Alper, adını tahtaya Türk alfabesiyle yazdığında dersi veren akademisyenin itirazıyla karşılaşıyor.

Akademisyenin tahtaya çağırdığı ‘Stephanie’ ismindeki bir başka öğrenci ise tahtaya adını Arap harfleriyle yazıyor. Bunun üzerine akademisyen, Stephanie isimli öğrenciye teşekkür ediyor.

ÜNLÜ SPOR SPİKERİ TEPKİ GÖSTERDİ

TRT’nin dijital platformundaki rezalete ünlü spor spikeri Emre Tilev tepki gösterdi. Tilev,

“Bu rezilliği bir Allah’ın kulu çıkıp laf söylemeyecek mi? Kendi dilinle ne demek benim dilim Türkçe? Bu dizide oynayan genç kardeşler size de yazıklar olsun böylesine iğrenç bir senaryonun aleti olduğunuz için para uğruna. Yazıklar olsun hepinize! benim dilim Türkçedir.”