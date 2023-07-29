Arapça propagandası yapılan TRT dizisinin senaristi Fetullah Gülen’in hayatını anlatan dizinin de senaristi çıktı

TRT’nin online platformunda yayınlanan ve Arapça propagandası yapılan ‘Koyu Beyaz’ isimli diziyle ilgili skandal ayrıntı ortaya çıktı. Dizinin senaristinin FETÖ elebaşı Gülen’in hayatının anlatıldığı dizinin de senaristliğini yaptığı öğrenildi.

Arapça propagandası yapılan TRT dizisinin senaristi Fetullah Gülen’in hayatını anlatan dizinin de senaristi çıktı

TRT’nin ‘tabii’ platformunda yayınlanan ‘Koyu Beyaz’ isimli dizide Türkoloji bölümünde okuyan biri Türk diğeri Pakistanlı iki öğrencinin Erasmus projesi kapsamında yurt dışına gidişi konu ediniliyor.

TÜRKÇE YAZANA TEPKİ ARAPÇA YAZANA ALKIŞ

Dizinin bir sahnesinde Alper isimli Türk öğrenci, adını ‘kendi dilinde’ yazması için tahtaya davet ediliyor. Alper, adını tahtaya Türk Latin alfabesiyle yazdığında dersi veren akademisyen itiraz ediyor, öğrenciler alkış tutarak dalga geçiyor.

Akademisyen daha sonra Türk öğrenci Alper'e örnek olması için tahtaya ‘Stephanie’ adındaki bir başka öğrenciyi çağırarak adını Arapça harfleriyle yazdırıyor.

KADİR MISIROĞLU'NA GÖNDERME

Görüntülerin sonunda Alper adındaki Türk genci, ders çıkışında "Bir gecede cahil bırakıldım iyi mi?" sözleriyle; Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk aleyhine açıklamaları olan sözde tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun "Bir gece de cahil kaldık" sözlerine atıf yapıldı.

O DİZİNİN SENARİSTİ FETÖ'DEN ÇIKTI

"tabii" platformunda yayınlanan dizinin senaristliğini de Oktay Berber üstleniyor.

Dizinin senaristiyle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı. Odatv, 2016 yılında "FETÖ'yle mücadele" dizisinin yazarı öyle bir isim çıktı ki..." başlıklı haberinde Oktay Berber'in FETÖ kanalı Samanyolu TV'deki vesikasını yazmıştı.

Haberde Berber'in Fethullah Gülen’in hayatının anlatıldığı “Şubat Soğuğu” adlı dizinin yazarlığını üstlendiğini ve Balyoz kumpası ardından sanıklara kesilen cezayla ilgili attığı tweetlere yer verilmişti. Berber, Şubat Soğuğu’nu Twitter’da şu mesajla da savunmuştu:

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Kısacası Berber'e göre Balyoz gibi cemaat kumpaslarında kendi dizisi ön açıcı olmuştu.

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