Türk mitolojisinde Büke ne demek?

Türk ve Altay mitolojilerinde Büke ejderha demektir. İşte ayrıntılar…

Türk mitolojisinde Büke ne demek?

Efsanevi yaratık anlamına gelen Büke, yılana benzer dev bir sürüngendir. Büke, aynı zamanda kanatlıdır ve ağzından ateş saçar.

Buka Noyon devlerin babasıdır ve dokuz oğlu vardır. Badraç adı verilen ejderha yedi başlıdır.

Çin kültüründe Lu (Türkçeleşmiş biçimi Ulu) olarak bilinir. Türk ve Altay mitolojisinde Ebren veya “Evren” olarak da ifâde edilir.

Yeraltındaki mağarada yaşar ve orada bulunan hazîneyi korur. Sularda veya ormanda yaşadığı da anlatılır.

Altay inanışlarında Bükrek (Bukra) adlı iyicil bir ejderha ile Sangal adlı kötücül bir ejderin birbirleriyle yaptıkları savaşlar anlatılır. Etimoloji (Bük/Büğ) kökünden türemiştir.

Bükülen, kıvranan demektir. Ayrıca güçlülük ve yenilmezlik anlamlarını da bünyesinde barındırır.

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