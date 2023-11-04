Türk mitolojisinde Deniz Han

Deniz Kağanına Türk ve Altay mitolojisinde Deniz Han denir. İşte ayrıntılar…

Türk mitolojisinde Deniz Han

Türk ve Altay mitolojisinde Deniz Kağanı. Tengiz (Dengiz, Teniz, Teñiz, Deñiz) Han olarak da söylenir.

Deniz Han’ı Moğollar Tengis Han şeklinde anarlar. Oğuz Kağan’ın ilk eşinden olan oğullarından biridir.

Türk mitolojisinde ezelde hiçbirşey yokken uçsuz bucaksız bir deniz vardır. Daluy/Taluy sözcükleri masallarda ve efsânelerde okyanus anlamında kullanılır.

Deniz sözcüğünün eski biçimi olan Tengiz ve Moğolcadaki Cengiz birbiriyle bağlantılı iki kavramdır. Cengiz, okyanus demektir. Mecazen enginlik ve bilgeliği de simgeler.

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