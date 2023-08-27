Türk ordusu dünya orduları arasında birinci çıktı. Ne de olsa Mustafa Kemal'in subayları

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristle mücadeledeki başarılarıyla Türk askerinin gücünü ortaya koyan Mehmetçiklerimiz, spor müsabakalarında da milletimizi gururlandıracak başarılara imza atıyor.

TSK Spor Gücü Takımımız, Malazgirt Zaferi'nin ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünü kutladığımız böylesine anlamlı bir günde, 67'nci Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nı kazanarak Dünya Şampiyonu oldu. İsveç'te ülkemiz adına yarışan TSK Spor Gücü'nün Pentatlon Takımı; Engelli Koşu Bayrak Müsabakasında pek çok ülkenin sporcu askerlerini geride bırakmayı başardı.

Mehmetçiklerimiz; elemelerde Ekvador'u, çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde Çek Cumhuriyeti'ni ve finalde de Cezayir'i geçerek Dünya Şampiyonu oldu. 16 ülke arasında dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıran kahraman ve başarılı personellerimiz; İkmal Teğmen Ali Akaydın'ı, Mly.Asb.Kd.Üçvş. H. İbrahim Akdeniz'i, Harbiyeli Miraç Birkan'ı, Harbiyeli Mustafa Oğuz'u ve Harbiyeli Tolgahan Su'yu kutluyor, hem askerlik vazifelerinde hem de spor faaliyetlerinde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.