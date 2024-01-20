Türk polisi Gana'da şehit oldu

Kaynak: AA
Türk polisi Gana'da şehit oldu
Fransa'da görev yapan polis memuru Fatma Akın, Akıllı geçici görevlendirmeyle gittiği Gana'da sıtma hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti.

Fransa’da görev yapan polis memuru Fatma akın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak Fransa'nın Lyon şehrinde bulunurken geçici görevlendirmeyle gittiği Gana'da sıtma hastalığına yakalandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaşanan olayın ardından tedavi için önce Almanya’ya götürülen Akın, ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Akın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Polis memuru Fatma Akın için Karabük’ün Safranbolu Merkez Camisi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından Akıllı'nın cenazesi, Tokatlı köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

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