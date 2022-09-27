MFÖ grubunun solisti ve gitaristi Özkan Uğur hayranlarını geçmişe götürdü

Daha önce iki kez kansere yakalanan ve iyileşen Özkan Uğur, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının bir kez daha nüksettiğini açıklamış ve ilaç tedavisine başladığını, bir süre ara vereceğini duyurmuştu.

2013 yılında lenf kanserine yakalanan Uğur 3.defa tedavi görmeye başladı. Sahnelere ara veren usta sanatçı uzun zaman sonra paylaşım yaptı. Uğur, son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’dan oluşan ve kısa adı MFÖ olan grubun çok sevilen ismi paylaşımıyla çok konuşuldu. Özkan Uğur 1984 yılında grup ile çekilmiş olduğu fotoğrafını paylaştı.