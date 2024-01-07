Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Yüksel Uzel yaşamını yitirdi

Bir süredir kanserle savaştığı öğrenilen ünlü sanatçı Yüksel Uzel, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yaşayan ünlü sanatçının cenazesi İstanbul'da defnedilmesi için Türkiye'ye getirileceği bilgisi verildi.

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel’in, Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ünlü sanatçı uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

"ANNEM HAKKA YÜRÜDÜ"

Yüksel Uzel'in kızı Arzu Uzel, annesinin vefatına ilişkin, "Annem, bu sabah erken hakka yürüdü. Yarın gece (Pazartesi) İstanbul'a yola çıkacağız. Cenaze namazını, salı günü ikindi namazına müteakip planlıyoruz." diye konuştu.

YÜKSEL UZEL KİMDİR?

1950 yılında doğan ve asıl adı Yüksel Katmer olan ünlü sanatçı Rizeli. Babasını erken yaşta kaybetmesinden sonra eğitimine ara vermek durumunda kalan sanatçı 1975 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı'nda korist olarak başladığı müzik kariyerine çok sayıda başarı sığdırdı. Sahne ismi olarak Yüksel Uzel'i tercih eden ünlü sanat müziği sanatçısı ilk defa 1978 yılında Büyük Maksim Gazinosu'nda sahne alarak büyük bir şöhrete kavuştu ve halkın sevgisini kazandı.

Bir dönem sahne çalışmalarına devam eden Uzel ilk albümünü 1983 yılında Yavuz Plak'tan "Bir Seni Bir Gülü Öptüm" adıyla piyasaya çıkardı. Albüme de adını veren bu şarkı yıllarca birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

İlerleyen yıllarda iyiden iyiye Türk Sanat Müziği'ne meyleden Yüksel Uzel "Yıllar Yorgun Ben Yorgun" ve "Al Aşkını Ver Gönlümü" gibi plaklarıyla da büyük çıkış gösterdi. Yüksel Uzel, eski cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın dinlemeyi en sevdiği sanatçılardan biriydi.

1997'de yıllarda geçirdiği beyin kanaması sebebiyle uzun süre tedavi edilen Yüksel Uzel, iyileştikten sonra sahnelerden ayrılarak Güney Afrika’nın Johannesburg kentine yerleşti. Burada satın aldığı butik oteli işleten Uzel, pandemi döneminde sık sık Türkiye'yi ziyaret etti. Johannesburg'da tanışıp aşık olduğu iş insanı İhsan Börekçioğlu'yla dünya evine giren Uzel'in Arzu adında bir kızı oldu. Çift 2008'de ayrılma kararı aldı.

Öte yandan Yüksel Uzel çok sevdiği Güney Afrika'da kalmayı sürdürdü. Usta sanatçının geçen yıl verdiği röportajında "Ülkeyi, havasını sevdiğim için burada kaldım. Kafa dinlemek için dört dörtlük bir yer" diye konuşmuştu.