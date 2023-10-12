Türk SİHA’sını düşüren uçağın nereden kalktığını MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de Türk SİHA’sını düşüren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığı yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlık kaynakları uçağın Ürdün’den kalktığını belirtti.

Türk SİHA’sını düşüren uçağın nereden kalktığını MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Suriye’de Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığı iddiaları tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil. Uçak Ürdün’den kalktı" dedi.

ABD, Suriye'de Türkiye’ye ait SİHA’yı (silahlı insansız hava aracı) “tehdit” olarak gördüğü gerekçesiyle düşürmüştü.

Türkiye’nin Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, önce düşürülen SİHA’nın Türkiye’ye ait olmadığını savundu. Bugün Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada ise ABD savaş uçağı tarafından düşürülen SİHA’nın, Türkiye’ye ait olduğu doğrulanmıştı.

Halk TV canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmeler yapan Emekli Amiral Türker Ertürk, Türkiye’nin SİHA’sını düşüren ABD F-16’sının Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nden kalktığını söylemişti.

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