Teröristbaşı Mazlum Abdi’yi ABD kurtardı. Biden’ın emriyle Türk SİHA’sı düşürüldü

Suriye’de Türk SİHA’sının ABD Başkanı Biden’ın talimatıyla düşürdüğü ortaya çıktı. SİHA’nın teröristbaşı Mazlum Abdi’ye operasyon yapılması için havalandığı öğrenildi. ABD, Biden’ın talimatıyla gerçekleştirdiği hamle ile teröristbaşını kurtardı.

Teröristbaşı Mazlum Abdi’yi ABD kurtardı. Biden’ın emriyle Türk SİHA’sı düşürüldü

Geçen hafta, Suriye'nin kuzeybatısındaki Haseke yakınlarında Türkiye'ye ait bir SİHA'nın, ABD F-16'sı tarafından düşürülmesinin, bizzat ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla yapıldığı ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Başkanlığı'nın bölgede yaptığı bilgi edinme neticesinde, PYD'nin lideri Mazlum Abdi'nin, bulunduğu yerinin tespit edilmesiyle birlikte, operasyon kararı alarak, MİT e ait SİHA'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Haseke bölgesine intikal etmesi emri verildi.

Ayrıca Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından, bölgede bulunan ABD ve Rusya temsilcileri bilgilendirilirken, "Operasyon esnasında, üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bölgeye Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) intikal ettirildiği" belirtildi.

Deniz Haber’den Recep Canpolat’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen bilgi ve onay sonucu, operasyon kararı alınırken, Mazlum Abdi'nin yerinin belirlenmesi ve koordinatlarının tespitiyle birlikte, Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın bölgeye intikali sağlandı.

Milli İstihbarat Başkanlığı'na ait SİHA'nın terörist başı Mazlum Abdi'ye operasyon yapılacağı bilgisine ulaşan ABD İstihbarat unsurları, bilgiyi ACİL KODUYLA Pentagon iletti. ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in, ABD Başkanı Joe Biden'a iletmesiyle birlikte, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) ACİL KODUYLA, Türkiye'ye ait SİHA'nın düşürülmesi talimatı, bizzat ABD Başkanı Biden'ın emri olarak iletildi.

Bölgede yerleşik ABD üsleri arasında bulunan Ürdün'ün Azrak Kentindeki Muvaffak Salti Hava Üssü'nden bulunan F-16 savaş uçağının bölgeye intikali yapılmasıyla birlikte, terörist başı Mazlum Abdi'ye operasyon yapacak MİT'e ait Silahlı İnsansız Hava Aracı, Suriye'nin kuzeybatısındaki Haseke yakınlarında ABD savaş uçağı tarafından düşürüldü.

ABD tarafından Suriye'nin kuzeyinde kanton bölgesi oluşturan ve ABD'nin "Suriye'deki Kara Gücümüz" diye nitelediği ve Suriye Demokratik Güçleri'nin Komutanlığını üslenen terörist başı Mazlum Abdi'nin, ABD tarafından hayatı kurtarılarak, bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

SİHA'NIN DÜŞÜRÜLMESİ SONUCU ABD VE TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA!

Dışişleri Bakanlığı tarafından 6 Ekim Cuma günü yapılan açıklamada, başta Tel Rıfat, Cizre ve Derik bölgeleri olmak üzere Suriye'nin kuzeyini hedef alan "operasyon esnasında, üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA'nın kaybedildiği" belirtilmişti.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı Perşembe gecesi, Suriye'nin kuzeybatısındaki Haseke yakınlarında Türkiye'ye ait bir SİHA'nın ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü kaydedildi.

BİDEN'IN TUHAF AÇIKLAMASI VE ERDOĞAN'IN TEPKİSİ!

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla Beyaz Saray'ın internet sitesinde yer alan açıklamada "Türkiye Hükümeti'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekât eylemleri, sivilleri tehlikeye atmakta ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı daha da zayıflatma tehdidinde bulunmaktadır" ifadesine yer verildi.

Terör örgütü IŞİD ile mücadele gerekçesiyle terör örgütü PKK/YPG’yi açık şekilde destekleyen, teröristlere silah veren ve ortak tatbikat yapan ABD, Türkiye’ye suçlamalar yöneltti.

ABD Başkanı Biden’ın imzasıyla Beyaz Saray’ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarının terör örgütü IŞİD’in yenilgiye uğratma kampanyasını baltaladığı, sivilleri tehlikeye attığı, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı daha da zayıflatma tehdidinde bulunduğu ileri sürüldü.

Biden’ın imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“14 Ekim 2019 tarihinde, 13894 sayılı Başkanlık Emri ile Başkan, Suriye’deki ve Suriye ile ilgili durumun ABD’nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına oluşturduğu olağandışı ve olağanüstü tehditle başa çıkmak için Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (50 U.S.C. 1701 et seq.) uyarınca ulusal bir acil durum ilan etti.

Suriye’deki durum ve özellikle de Türkiye Hükümeti’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekat eylemleri, Irak Şam İslam Devleti’ni (IŞİD) yenilgiye uğratma kampanyasını baltalamakta, sivilleri tehlikeye atmakta ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı daha da zayıflatma tehdidinde bulunmakta ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağandışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir.

Bu nedenle, 14 Ekim 2019 tarihli ve 13894 sayılı İcra Emrinde ilan edilen ulusal acil durum 14 Ekim 2023 tarihinden sonra da yürürlükte kalmalıdır. Bu nedenle, Ulusal Acil Durumlar Yasasının 202(d) bölümü (50 U.S.C. 1622(d)) uyarınca, Suriye’deki ve Suriye ile ilgili durumla ilgili olarak 13894 sayılı İcra Emrinde ilan edilen ulusal acil durumu 1 yıl süreyle devam ettiriyorum. Bu bildirim Federal Sicil’de yayınlanacak ve Kongre’ye iletilecektir.” denildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden yönetiminin Türkiye'nin Suriye'deki askeri eylemlerini tehdit olarak görmesini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'dan yapılan Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri eylemlerinin hem bölge hem de ABD'nin güvenliğine tehdit oluşturduğuna dair açıklamaya tepki gösterdi.

Erdoğan İstanbul'da Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu'nun kapanış oturumundaki konuşmasında "Biz Amerika'yla NATO'da beraber değil miyiz? Beraberiz. Peki bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü? Düşürdü. Biz seninle NATO'da nasıl beraberiz ya? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Aramızda güvenlik sorunu var." dedi.

Söz konusu açıklamanın, müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi Suriye'yi bölmeye çalışan terör örgütlerine de cesaret verdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'ye yönelik terör tehdidini, terör örgütünün arkasında kimin olduğuna bakmaksızın kaynağında ortadan kaldırmakta kararlı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "DEAŞ'la göğüs göğse çarpışan, şehitler verme pahasına bu terör örgütünü hezimete uğratan tek NATO müttefiki olarak bize karşı oynanan bu tiyatroyu sadece acı bir tebessümle karşılıyoruz." diyerek güvenlik için gerekli adımların sürdürüleceğini ifade etti.

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