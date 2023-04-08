8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hulusi Kentmen'in vasiyetini torunu gerçekleştirdi

Hulusi Kentmen'in vasiyetini torunu gerçekleştirdi

Yeşilçam’ın babacan oyuncusu Hulusi Kentmen’in 1961 yılında açtığı ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle kapattığı Hulusi Kentmen Tiyatrosu, torunu Melek Kentmen tarafından yeniden kuruldu

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 10:04
Takip Et

Türk sinemasının babacan oyuncusu Hulusi Kentmen'in vasiyetini torunu Melek Kentmen gerçekleştirdi

Hulusi Kentmen'in vasiyetini torunu gerçekleştirdi
+
Aa
-

Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Hulusi Kentmen, 1961 senesinde kendi adını taşıyan bir tiyatro kurmuş, ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle bir süre sonra kapatmak zorunda kalmıştı.

Hürriyetin haberine göre 1993 yılında vefat eden usta oyuncunun torunu Melek Kentmen, Hulusi Kentmen Tiyatrosu’nu yıllar sonra yeniden kurdu. Kentmen, hem dedesinin vasiyetini yerine getirmek hem de adını yaşatmak istediği için bu kararı aldığını söyledi.

Hulusi Kentmen Tiyatrosu sezona “Yeşilçam Müzikali” ile başlayacak. Ferhat Uludere’nin yazdığı, Cenk Yüksel’in yönettiği eserde 20 oyuncu rol alıyor.

İLK GECENİN GELİRİ DEPREMZEDELERE

Cenk Yüksel aynı zamanda müzikalin başrolünü Damla Kocaoğlu ve Gülay Özdem’le paylaşıyor. Mayıs ayında perde açacak olan “Yeşilçam Müzikali”nin ilk gecesinden elde edilecek gelir depremzedeler için bağışlanacak. Sonraki süreçte de Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği’ne düzenli olarak bağış yapılacak.

Yeşilçam'ın usta oyuncusunun torunu olan Melek Kentmen'in yaptığı bu girişim sanat çevreleri tarafından takdirle karşılandı

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
2
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
3
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
4
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
5
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
6
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
7
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Kahramanmaraş’ta araba mezarlığı felaketin boyutunu gözler önüne seriyor
﻿Kahramanmaraş’ta araba mezarlığı felaketin boyutunu gözler önüne seriyor
﻿Kahramanmaraş’ta araba mezarlığı felaketin boyutunu gözler önüne seriyor
﻿Samsun'da deprem
﻿Samsun'da deprem
﻿Samsun'da deprem
﻿Duvar sarmaşığı bitkisi regl ağrılarına iyi geliyor
﻿Duvar sarmaşığı bitkisi regl ağrılarına iyi geliyor
﻿Duvar sarmaşığı bitkisi regl ağrılarına iyi geliyor
﻿Ukrayna, Suriye’ye 50 yıllık süreyle yaptırım uygulamayı önerdi
﻿Ukrayna, Suriye’ye 50 yıllık süreyle yaptırım uygulamayı önerdi
﻿Ukrayna, Suriye’ye 50 yıllık süreyle yaptırım uygulamayı önerdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.