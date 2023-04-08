Hulusi Kentmen'in vasiyetini torunu gerçekleştirdi

Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Hulusi Kentmen, 1961 senesinde kendi adını taşıyan bir tiyatro kurmuş, ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle bir süre sonra kapatmak zorunda kalmıştı.

Hürriyetin haberine göre 1993 yılında vefat eden usta oyuncunun torunu Melek Kentmen, Hulusi Kentmen Tiyatrosu’nu yıllar sonra yeniden kurdu. Kentmen, hem dedesinin vasiyetini yerine getirmek hem de adını yaşatmak istediği için bu kararı aldığını söyledi.

Hulusi Kentmen Tiyatrosu sezona “Yeşilçam Müzikali” ile başlayacak. Ferhat Uludere’nin yazdığı, Cenk Yüksel’in yönettiği eserde 20 oyuncu rol alıyor.

İLK GECENİN GELİRİ DEPREMZEDELERE



Cenk Yüksel aynı zamanda müzikalin başrolünü Damla Kocaoğlu ve Gülay Özdem’le paylaşıyor. Mayıs ayında perde açacak olan “Yeşilçam Müzikali”nin ilk gecesinden elde edilecek gelir depremzedeler için bağışlanacak. Sonraki süreçte de Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği’ne düzenli olarak bağış yapılacak.

Yeşilçam'ın usta oyuncusunun torunu olan Melek Kentmen'in yaptığı bu girişim sanat çevreleri tarafından takdirle karşılandı