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Tiyatroseverlere güzel haber

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Eskişehir’de beğeni ile izlenen Macbeth ve D-21 (Deniz’e Mektup) adlı oyunlarını İstanbul Devlet Tiyatrosu bünyesinde İstanbullu tiyatro severler için sahneleyecek.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 14:18
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Tiyatroseverlere güzel haber

Tiyatroseverlere güzel haber
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Editör: Bengü Zorlu

Eskişehir Şehir Tiyatroları 11-15 Nisan Tarihleri arasında Eskişehir’de sezon boyunca sahnelenmeye devam eden Macbeth ve D-21 (Deniz’e mektup) adlı oyunlarını, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahnede İstanbul seyircisi ile buluşturuyor.

Tiyatro severler 11-12 Nisan Tarihlerinde Barış Erdenk’in yönettiği, Shakespeare’in ölümsüz eseri “Macbeth” ile 13, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Eskişehir Şehir Tiyatroları sanatçısı Emre Basalak’ın yazıp yönettiği D-21 (Deniz’e Mektup) adlı oyunları İstanbul’da
izleme fırsatı bulabilecekler.

Eskişehir Şehir Tiyatrolarının sahnelediği oyunların büyükşehirlerde ve özellikle İstanbul’da sahnelenmesi yönünde seyircilerin yoğun talebi ile gerçekleştirilen turne, 11-15 Nisan haftasında tiyatro severlere dolu dolu bir program sunacak.

Sanatseverlerin Devlet Tiyatrosunun sitesine girerek internet üzerinden bilet alıp izleyebilecekleri oyunların başlama saati ise 20.30.


 

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